Torino x Spezia (16/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Torino e Spezia entram em campo neste sábado (16), às 14h, no Estádio Olímpico Grande Torino, em jogo válido pela décima oitava rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes estão na parte de baixo da tabela e por isso precisam da vitória de qualquer maneira. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Torino x Spezia: onde assistir ao clássico?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 18º, o Torino aparece na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano. Com doze pontos, venceu dois jogos, empatou seis e perdeu nove. Garantindo os três pontos hoje seja como for, pula para a 16ª posição, desbancando o Cagliari.

Por outro lado, o Spezia apresenta um desempenho um pouco melhor na temporada. Em 14ª posição, possui dezessete pontos. Dessa maneira, tem quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas. Além disso, se superar o adversário sobe duas posições, mas sempre torcendo por tropeços dos rivais de tabela.

Possíveis escalações de Torino x Spezia

Embora Federico Bonazzoli continue sendo desfalque no elenco principal, Vojvoda, com o ombro machucado, continua em lento processo de recuperação.

Provável Torino: Sirigu; Lyanco, Izzo, Bremer, Singo; Lukic, Rincón, Gojak, Rodríguez; Verdi, Belotti.

Enquanto isso, o Spezia apresenta uma grande lista de jogadores impossibilitados de jogar, bem como Nzola, Ferrer, Bastoni, Mattiello, Zoet, Ricci e Acampora. Entretanto, Saponara e Ismajli podem jogar novamente, informou o boletim oficial do clube.

Provável Spezia: Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, Marchiazza; Estévez, Agoume, Pobega; Farias, Gyasi, Piccoli.

