Udinese x Inter de Milão: onde assistir e escalações do jogo (23/01)

Udinese e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (23), às 14h, no Estádio Friuli, pela décima nona rodada do Campeonato Italiano. Se vencer e o Milan tropeçar, a equipe comandada por Antonio Conte assume a liderança por ter vantagem no saldo de gols. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Udinese x Inter de Milão: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Sportv, na tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Udinese x Inter de Milão

Ao time da Udinense, o treinador Luca Gotti garantiu que tanto Walace como Nuytinck serão avaliados antes da partida para saber se poderão entrar ou não em campo para jogar.

Possível Udinese: Musso; Bonifazi, Rodrigo, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Arslan, Zeegelaar; Lasagna, Pereyra.

A equipe da Inter não tem Vecino e D’Ambrosio no plantel, ambos lesionados.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Young, Brozovic, Barella; Lukaku, Martinez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Italiano também traz outros oito jogos durante o fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Benevento 2 x 2 Torino

Roma x Spezia – 11h

Milan x Atalanta -14h

Fiorentina x Crotona – 16h45

Juventus x Bologna – Domingo – 08h30

Verona x Napoli – Domingo – 11h

Genoa x Cagliari – Domingo – 11h

Lazio x Sassuolo – Domingo – 14h

Parma x Sampdoria – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O time da Udinese precisa vencer este confronto para subir na tabela e assim escapar completamente da zona de rebaixamento. Em 15º lugar com dezessete pontos, a equipe anfitriã sobe três posições se garantir os três pontos hoje. Dessa maneira, possui quatro vitórias, cinco empates e nove derrotas.

Enquanto isso, a Inter de Milão está em segundo lugar com quarenta pontos, ou seja, três a menos que o Milan, líder do Campeonato Italiano. Portanto se vencer o confronto de hoje e o Milan perder, a equipe de Lukaku assume a ponta da tabela, já que possui maior saldo de gols que o rival.