Verona x Napoli (24/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Verona e Napoli se enfrentam neste domingo (24), às 11h, no Estádio Marcantonio Bentegodi, pela décima nona rodada do Campeonato Italiano. Se garantir a vitória neste confronto, o time visitante termina a rodada em terceiro lugar, com trinta e sete pontos, ultrapassando a Roma no saldo de gols. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Verona x Napoli: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal TNT, na tv fechada, às 11h(Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Verona x Napoli

Segundo o treinador Ivan Juric, Tameze continua se recuperando e deve ser integrado ao elenco principal neste confronto de hoje. Entretanto, a equipe também deve ser a mesma do jogo passado.

Possível Verona: Silvestri; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Dimarco, Ilic, Lazovic, Faraoni; Zaccagni, Barák, Kalinić.

Ao time do Napoli, Mertens continua treinando com o grupo e pode ser integrado ao elenco principal. Víctor Osimhen também retornou aos treinos depois de se recuperar da covid-19.

Possível Napoli: Ospina; Manolas, Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens (Petagna).

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Italiano também traz outros cinco jogos neste domingo (24). Ademais, confira os jogos e horários.

Benevento 2 x 2 Torino

Roma 4 x 3 Spezia

Udinese 0 x 0 Inter de Milão

Milan 0 x 3 Atalanta

Fiorentina 2 x 1 Crotone

Juventus x Bologna – 08h30

Genoa x Cagliari – 11h

Lazio x Sassuolo – 14h

Parma x Sampdoria – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O Verona conseguiu subir na classificação nas últimas rodadas, aparecendo em 9º contabilizando vinte e sete pontos. Se garantir a vitória hoje, pula uma posição, chegando perto de garantir uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada.

Enquanto isso, o Napoli pode terminar a rodada em terceiro lugar na tabela com trinta e sete pontos, tomando o lugar da Roma por ter maior saldo de gols. Depois de perder a Supercopa da Itália para a Juventus, o time de Napoles agora tem como principal objetivo brigar pela liderança. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.