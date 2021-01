Benfica x Nacional: onde assistir e possíveis escalações (25/01)

Benfica e Nacional se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 14h, no Estádio da Luz, pela décima quinta rodada do Campeonato Português. Enquanto uma equipe briga pela liderança da competição, a outra precisa escapar de qualquer maneira da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Benfica x Nacional: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Benfica x Nacional

O Benfica possui uma vasta lista de jogadores que testaram positivo para o covid-19. Nela, estão Everton, Otamendi, Nuno Tavares, Helton, Odysseas, João Ferreira, Seferovic, Waldschmidt, Vertonghen, Grimaldo e Diogo Gonçalves. Com isso, a equipe pediu o adiamento da partida, mas o pedido foi negado. Agora, o treinador Jorge Jesus terá que improvisar em campo.

Possível Benfica: Svilar; Jardel, Weigl, Todibo, Ferro; Cervi, Pizzi, Taarabt, Rafa, Ferreira; Seferovic, Ñunez.

Ao time visitante, Riascos e Júlio César não treinaram no fim de semana por problemas físicos e por isso permanecem como dúvidas para o confronto desta segunda. Já Azouni, ao receber o quinto amarelo, cumpre suspensão.

Possível Nacional: Daniel; Freitas, Lucas Kal, Pedro Henrique, João Vigário; Borges, Gorré, Micael, Azouni, Camacho; Róchez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima quinta rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Marítimo 0 x 3 P. Ferreira

Moreirense 2 x 2 Portimonense

Famalicão 0 x 1 Vitória SC

Belenenses SAD x Tondela – 11h30

Rio Ave x Santa Clara – 13h30

Farense x Porto – 17h15

Braga x Gil Vicente – Terça-feira – 16h45

Boavista x Sporting – Terça-feira – 18h15

Como estão as equipes nesta temporada?

O Benfica está neste momento em terceiro lugar no Campeonato Português, contabilizando trinta e dois pontos. Com o propósito de brigar pela liderança da competição, o time comandado por Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, precisa vencer e acumular pontos. Portanto se vencer o jogo de hoje e contar com um tropeço do Porto, pula para a vice-liderança. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Arsenal.

Enquanto isso, o Nacional trava uma briga com a zona de rebaixamento. Em 14ª posição com treze pontos, o time visitante precisa dos três pontos se quiser se afastar da degola, pulando assim para o 9º lugar. Dessa maneira, venceu três jogos, empatou quatro e perdeu sete.