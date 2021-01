Benfica x Tondela (08/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Português

O Benfica recebe nesta sexta-feira (08), às 16h, o Tondela pela décima terceira rodada do Campeonato Português. Enquanto uma equipe briga pela liderança do campeonato, a outra precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Benfica x Tondela: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 16h (Horário de Brasília).

+ Arsenal x Benfica: o que esperar do confronto pela Liga Europa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar na tabela, o Benfica pode assumir a vice-liderança do campeonato. Contudo, a equipe de Jorge Jesus precisa contar também com um tropeço do Porto. Por fim, enfrenta o Arsenal na Liga Europa.

Enquanto isso, o Tondela ocupa a 13ª posição com doze pontos. O principal objetivo do time nesse momento é escapar da zona de rebaixamento, por isso precisa vencer o confronto de hoje de qualquer maneira.

Prováveis escalações de Benfica x Tondela

Em entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus confirmou que João Ferreira e Gonçalo Ramos, recuperador da covid-19, não devem estar em campo nesta sexta-feira, principalmente porque estão há dois dias sem treinar.

Provável Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Grimaldo, Ferro, Vertonghen; Everton, Weigl, Rafa, Taarabt; Darwin, Waldschmidt.

O site oficial do clube visitante postou que Rafael Barbosa testou positivo para covid, além de informar que o jogador já está em isolamento. Ademais, os demais atletas testaram negativo.

Provável Tondela: Niasse; Tiago Almeida, Tavares, Suárez, Ferreira; Pedro, Grau, Augusto; Agra, González, Murillo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima terceira rodada do Campeonato Português também traz outras sete partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Braga 2 x 1 Marítimo

Nacional x Sporting – 15h

Rio Ave x Portimonense – 16h

Famalicão x Porto – 18h

Moreirense x Vitória – Sábado – 14h

Boavista x Santa Clara – Sábado – 17h30

Farense x Gil Vicente – Domingo – 12h

Belenenses SAD x P. Ferreira – Domingo – 17h