Boavista x Sporting: onde assistir e escalações do jogo (26/01)

Boavista e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (26), às 18h15, no Estádio do Bessa, pela décima quinta rodada do Campeonato Português. Se ganhar o confronto de hoje, a equipe do Sporting pode aumentar a vantagem na liderança da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Boavista x Sporting: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN HD, na tv fechada, às 18h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Boavista x Sporting

Ao Boavista, o time não conta com Cristian Devenish e Chidozie Awaziem, expulsos no último confronto pelo torneio.

Possível Boavista: Léo; Ricardo Mangas, Porozo, Hamache, Cannon; Paulinho, Garcia, Santos; Elis, Gomes, Gustavo.

A equipe do Sporting entra em campo completa, sem novas baixas por lesão em jogadores.

Possível Sporting: Adán; Quaresma, Coates, Borja; Pedro Porro, Palhinha, Mário, Plata; Gonçalves, Santos, Tiago Tomás.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima quinta rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Marítimo 0 x 3 P. Ferreira

Moreirense 2 x 2 Portimonense

Famalicão 0 x 1 Vitória SC

Belenenses SAD 2 x 0 Tondela

Rio Ave 1 x 2 Santa Clara

Benfica 1 x 1 Nacional

Farense 0 x 1 Porto

Braga x Gil Vicente – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O Boavista ocupa neste momento a lanterna do Campeonato Português, a 18ª posição com onze pontos. Dessa maneira, possui apenas uma vitória, oito empates e cinco derrotas. Portanto se vencer o jogo de hoje, acumula catorze e pula para fora da degola. Entretanto, precisa torcer também por um tropeço do Gil Vicente, que também joga nesta terça.

Enquanto isso, o Sporting está em primeiro lugar da tabela com trinta e seis pontos. Com a diferença de apenas um ponto com o vice-líder Porto, a equipe visitante precisa garantir os três pontos para assim assegurar uma vantagem na liderança.