Sporting x Rio Ave: onde assistir e prováveis escalações (15/01)

Sporting e Rio Ave se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 15h30, no Estádio de Alvalade, pela décima quarta rodada do Campeonato Português. Líder da competição, o Sporting pode abrir uma maior vantagem sob seus adversários na tabela se vencer este confronto. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Sporting x Rio Ave: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 15h30 (Horário de Brasília).

+ Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sporting quer continuar na liderança do Campeonato

Em primeiro lugar na tabela do Campeonato Português está o Sporting, com trinta e cinco pontos. Vencendo o confronto desta sexta-feira vai para trinta e oito. Contudo, se Porto e Benfica empatarem, a vantagem fica em seis pontos. Além disso, a equipe anfitriã segue sem perder na competição, tendo onze vitórias e dois empates.

Enquanto isso, o time do Rio Ave aparece em 10º, com catorze pontos. Se superar o líder do Campeonato, dorme na 7ª posição, totalizando dezessete. Ao todo, venceu três jogos, empatou cinco e perdeu também cinco.

Prováveis escalações de Sporting x Rio Ave

Ao time do Sporting, apenas Feddal é desfalque no elenco, já que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos em jogos.

Provável Sporting: Adán; Neto, Coates, Coates; Pedro Porro, Palhinha, Mário, Mendes; Gonçalves, Santos, Sporar.

Para o time visitante, Junio, Filipe Augusto e Jambor são os jogadores indisponíveis no confronto de hoje contra o Sporting. Pelé, como indicou o site oficial do clube, é dúvida.

Provável Rio Ave: Kieszek; Pinto, Borevković, Santos, Pedro Amaral; Tarantini, Pelé (Diogo Emanuel), Meshino, Geraldes, Mané; Gelson.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima quarta rodada do Campeonato Português também traz outras oito partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.