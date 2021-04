FC Cascavel x Athletico PR: como assistir e horário do jogo hoje [4-4]

Lanterna do Campeonato Paranaense 2021, mas com apenas um jogo realizado, o Athletico PR enfrenta o FC Cascavel, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR), em jogo atrasado da 3ª rodada do Estadual. A bola rola às 17h (horário de Brasília) deste domingo, 4 de abril.

FC Cascavel x Athletico PR – como assistir ao vivo ?

A partida entre Cascavel e Athletico não terá transmissão da tv aberta e nem fechada. No entanto, o site furacãolive.com.br exibe o confronto ao vivo. Entretanto, a plataforma de transmissão de jogos da equipe é paga, e o plano mensal custa R$24,90. A partida também terá exibição na Twitch.

Onde e quando será o jogo ?

O Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel (PR), recebe o confronto entre Cascavel e Athletico hoje, 4 de abril. A bola rola às 17h (horário de Brasília), no duelo atrasado, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense.

O Auri Negro faz boa campanha no Estadual e está invicto na competição até então. Em quatro jogos, o clube conquistou três vitórias e um empate, e está na vice-liderança do campeonato. No entanto, o clube possui a mesma pontuação que o líder Cianorte: 10 pontos. Mas, fica atrás por conta do saldo de gol inferior ao time do Leão do Vale em 4 a 3. Logo depois de vencer o Paraná na estreia, o clube passou pelo Azuriz e Operário, e empatou o clássico diante do Cascavel CR.

Já o Furacão tem apenas um jogo neste Campeonato Paranaense 2021. O Athletico jogou a primeira rodada diante do Cianorte e perdeu pelo placar mínimo. Depois do confronto no dia 27 de fevereiro, o clube Rubro-negro não jogou mais o Estadual, e teve várias partidas adiadas devido à proibição dos confrontos em Curitiba.

Tabela da 3ª rodada do Campeonato Paranaense

Londrina 1 x 1 Azuriz

Cianorte 2 x 0 Cascavel

Operário 1 x 0 Rio Branco

Domingo

FC Cascavel x Athletico PR

Sem data

Coritiba x Toledo

Paraná x Maringá

+ Dívida do Flamengo chega a R$ 440 milhões: veja por que aumentou