Celta de Vigo x Elche: onde assistir e escalações do jogo (12/02)

Abrindo a 23ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes do Celta de Vigo e Elche se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 17h, no Estádio de Balaídos. Enquanto um busca somar pontos para alcançar a parte de cima da tabela, o outro tem que ganhar para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Celta de Vigo x Elche: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Celta de Vigo x Elche

O time do Celta aparece sem Sergio Álvarez e Juncá, já que estão lesionados. David Costas e Jorge Sáenz simplesmente não foram convocados.

Possível Celta de Vigo: Blanco; Martin, Murillo, Araújo, Mallo; Tapia, Mendez, Suárez, Nolito; Iago Aspas, Santi Mina.

Para o Elche, apenas Fidel segue em recuperação por problemas físicos. Por isso, é provável que a escalação seja a mesma da rodada anterior no Campeonato Espanhol.

Possível Elche: Badía; González, Cifuentes, Josema, Mojica; Fernández, Marcone, Guti, Rigoni; Boyé, Carrillo.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, o fim de semana traz jogos pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol. Então, confira todos os jogos e horários.

Granada x Atlético de Madrid – Sábado – 10h

Sevilla x Huesca – Sábado – 12h15

Eibar x Real Valladolid – Sábado – 14h30

Barcelona x Alavés – Sábado – 17h

Getafe x Real Sociedad – Domingo – 10h

Real Madrid x Valencia – Domingo – 12h15

Levante x Osasuna – Domingo – 14h30

Villarreal x Betis – Domingo – 17h

Cádiz x Ath. Bilbao – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de melhorar o desempenho em campo com Eduardo Coudet, ex-Internacional, e subir na tabela, o Celta aparece em 10ª posição com vinte e seis pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou oito e perdeu também oito. A principal meta é garantir uma vaga em competições para a próxima temporada.

Enquanto isso, o Elche está na zona de rebaixamento, em 19º com dezoito pontos. Precisando somar pontos, o time pode deixar a degola se garantir a vitória nesta sexta, somando vinte e um. Ao todo, tem três vitórias, nove empates e oito derrotas.