Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir e possíveis escalações (20/03)

Celta de Vigo e Real Madrid se enfrentam neste sábado (20) a partir das 12h15 (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe de Zidane retoma a vice-liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Celta de Vigo x Real Madrid: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Celta de Vigo está em 10ª posição com trinta e quatro pontos. Dessa maneira, venceu na temporada oito jogos, empatou dez e perdeu nove. Assim, na partida deste sábado, Eduardo Coudet não pode contar com Sergio Álvarez, Rubén Blanco e Emre Mor, todos lesionados.

Em terceiro lugar com cinquenta e sete pontos está o Real. Com dois pontos a menos que o Barcelona, se vencer hoje assume a vice-liderança e desbanca o rival. Mas, para seguir na posição, precisa contar com um tropeço da equipe no domingo. Então, Zidane não tem Hazard, Sergio Ramos, Mariano, Carvajal, Odriozola,

Possíveis escalações de Celta de Vigo x Real Madrid

Possível Celta de Vigo: Villar; Mallo, Murillo, Araújo, Martín; Tapia, Nolito, Mendéz, Suárez; Santi Mina, Iago Aspas.

Possível Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Benzema.

Últimos jogos

Ademais, o Celta entrou em campo no último domingo (14) contra o Bilbao pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Em zero a zero, as equipes somaram apenas um ponto.

Do outro lado, o Real Madrid venceu a Atalanta por 3 a 1 jogando na terça-feira (16) em partida das oitavas de final na Champions League, garantindo a classificação.

