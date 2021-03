Quartas de final Champions League 2020/21: confira os confrontos

O reencontro entre Bayern de Munique e PSG foi o grande destaque do sorteio realizado pela UEFA na manhã desta sexta-feira para definir os quatro confrontos das quartas de final da Champions League 2021/2021. A reedição da final passada, que consagrou o clube alemão campeão, acontecerá novamente este ano. Então, veja quais são os confrontos das quartas de final na Champions.

A grande final está marcada para o dia 29 de maio de 2021 no Estádio Olímpico Atatürk, em Istanbul.

Veja os confrontos das quartas de final da Champions League 2020/21

As oito equipes foram divididas em dois potes sem restrições de escolha, ou seja, diferentemente das oitavas de final, as equipes do mesmo país ou grupo podem se enfrentar. Além disso, um sorteio também determinou o “time da casa”, ou seja, os times que estão á direita irão decidir em casa o confronto.

A UEFA também definiu por sorteio os jogos das semifinais. Assim, quem vencer entre Bayern de Munique e PSG joga contra o Manchester City ou Borussia Dortmund. Do outro lado, Porto e Chelsea enfrentam Real Madrid ou Liverpool. Assim, veja todos os confrontos das quartas de final da Champions League 2020/21.

Manchester City x Borussia Dortmund

Real Madrid x Liverpool

Bayern de Munique x PSG

Porto x Chelsea

The road to Istanbul is set! 😍 Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

Quando acontecem os jogos das quartas da Champions League 2021?

Assim, as equipes jogam duas vezes, sendo ida e volta. De acordo com a UEFA, os confrontos acontecem nos dias 6 e 7 de abril, e a volta em 13 e 14 do mesmo mês.

Jogos de ida – 6 e 7 de abril

Jogos de volta – 13 e 14 de abril

Erling Haaland vai para qual time? Veja as principais negociações