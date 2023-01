Ceuta x jogo do Barcelona hoje: onde assistir ao vivo a Copa do Rei - 19/01

Ceuta x jogo do Barcelona hoje: onde assistir ao vivo a Copa do Rei – 19/01

Disputando as oitavas de final da Copa do Rei, o jogo do Barcelona hoje vai ser contra o Ceuta nesta quinta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília). A bola vai rolar no Estádio Alfonso Murube, na cidade de Ceuta. Saiba todos os detalhes da partida e como assistir o jogo através do texto abaixo.

Onde vai passar jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje vai passar no Star + a partir das 16h.

Sem transmissão em canais de TV, só dá para assistir ao jogo desta quinta-feira na Copa do Rei através da plataforma de streaming Star Plus, para assinantes.

Quem já é membro da plataforma pode sintonizar o aplicativo no celular, tablet ou smartv ou até mesmo pelo navegador para assistir.

A transmissão para torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima vai começar às 15h, no horário local.

Escalação do Ceuta: Montagud; García, Lafarge, Macias, Gutiérrez; Reina, López, González; Cuevas, Rios e Redondo.

Escalação do Barcelona: Peña; Bellerin, Garcia, Alba, Chistensen; Sergi Roberto, Kessie, Torre; Raphinha, Ansu Fati e Ferran Torres.

Próximo jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol

O Barcelona volta a jogar no Campeonato Espanhol no próximo domingo, 22 de janeiro, pela décima oitava rodada da competição.

Com início às 14h30, a partida vai ser contra o Getafe, no Camp Nou. No Campeonato Espanhol o Barcelona é o líder com 41 pontos, conquistados em 13 vitórias, dois empates e uma derrota.

O time vai brigar pelos três pontos na rodada para se manter na liderança.

