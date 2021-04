Chapecoense e Brusque: como assistir e horário de hoje [31-3]

Em duelo entre líder e vice, a Chapecoense recebe o Brusque na Arena Condá, nesta quarta-feira (31), às 22h (horário de Brasília), em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense 2021. Isolada na primeira colocação do Estadual, a Chape perdeu a invencibilidade ao ser derrotada para o Hercílio Luz, mas se recuperou na sequência ao vencer o Figueirense. Agora, o clube tem a possibilidade de abrir uma maior vantagem na liderança, em caso de vitória diante do segundo colocado.

Como assistir ao vivo Chapecoense e Brusque ?

A NSC TV, filiada da Rede Globo em Santa Catarina, transmite o confronto ao vivo para todo o Estado, a partir das 22h. No entanto, o confronto não terá transmissão na tv fechada.

Onde e quando será Chapecoense e Brusque ?

A partida entre Chapecoense e Brusque terá mando de campo do Verdão do Oeste. Por isso, os clubes se enfrentam na Arena Condá, em Chapecó. A bola rola às 22h (horário de Brasília).

A equipe de Umberto Louzer segue na liderança do Campeonato Catarinense, mas terá um grande desafio pela frente. Jogando em casa, o clube recebe o vice-líder Brusque e perde a liderança em caso de derrota. Com 15 pontos, o Verdão do Oeste está a dois de distância do Quadricolor, e soma cinco vitórias e uma derrota em seis jogos disputados.

Por outro lado, o time do Bruscão chega embalado para o confronto após goleada diante do Juventus. A equipe tem o melhor ataque do Estadual e mira o primeiro lugar da competição. Em caso de vitória, a equipe então ultrapassa o time de Chapecó, e chega aos 16 pontos. Em seus seis jogos, o Brusque venceu quatro, perdeu e empatou um.

Tabela da 7ª rodada do Campeonato Catarinense 2021

Juventus x Joinville – 16h

Figueirense x Hercílio Luz – 19h

Criciúma x Próspera – 21h

Chapecoense x Brusque – 22h

Quinta

Concórdia x Metropolitano – 16h

Avaí x Marcílio Dias – 21h30

