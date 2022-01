Cianorte x Rio Branco: onde assistir, horário e escalações – 27/01

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, as equipes de Cianorte x Rio Branco se enfrentam nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Willie Davids, na cidade de Maringá. Confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Cianorte x Rio Branco ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo na TV NSports, plataforma de streaming disponível online com cobertura completa para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra. No entanto, o OneFootball também vai disponibiliza a imagem do jogo no aplicativo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports e OneFootball

Escalações de Cianorte e Rio Branco

Os dois elencos devem entrar em campo nesta quinta-feira completos, isto é, sem nenhum desfalque fundamental que atrapalhe o desenvolvimento do grupo.

Provável escalação do Cianorte: Gleibson; Michel, Eduardo Douma, Itambé, Patric Calmon; Ralf, Morelli, Zé Vitor, Luiz Fernando; Pelezinho, Alan Grafite

Provável escalação de Rio Branco: Thales; Arnaldo, Reniê, Giovanni, Paulo Sérgio, Simão, Felipe Garcia, Marcelo Oliveira, Leandro Vilela, Antonio Thomaz, Romário

Como estão as equipes no Campeonato Paranaense?

O Cianorte não teve a estreai que gostaria na temporada. Isso porque, por 1 a 0, o elenco foi derrotado pelo Coritiba jogando fora de casa. Desta vez, tem o apoio essencial da torcida do seu lado enquanto torce para garantir o resultado. Na tabela, está em 10º lugar sem pontos marcados.

Enquanto isso, o Rio Branco também não jogou bem diante do FC Cascavel e acabou tomando a derrota por 3 a 0 logo na estreia do Paranaense. Dessa maneira, pretende entrar em campo nesta quinta-feira com toda a confiança necessária para garantir a primeira vitória.

Leia também:

