Confira os resultados do Campeonato Carioca 2022 na primeira rodada

A primeira rodada do Campeonato Carioca trouxe quatro confrontos que trataram de movimentar a classificação da primeira fase, conhecida também como a Taça Guanabara. Flamengo e Vasco estrearam com vitórias, enquanto o Botafogo ficou no empate. Confira os resultados da rodada no Campeonato Carioca 2022 e a tabela.

Resultados da primeira rodada do Campeonato Carioca 2022

O Campeonato Carioca em 2022 teve início na última terça-feira, 25 de janeiro, com uma partida válida pela primeira rodada da temporada. Ao todo, doze equipes entram em campo para disputar a Taça Guanabara enquanto buscam a classificação até a próxima etapa, a semifinal do Carioca valendo o troféu da edição.

A competição também realiza a Taça Rio, a segunda fase com quatro equipes que terminaram no meio da tabela de classificação, valendo o título secundário.

O Flamengo saiu vitorioso ao estrear com vitória diante da Portuguesa, enquanto o Vasco goleou o Volta Redonda fora de casa. Dessa maneira, confira todos os resultados do Campeonato Carioca 2022 válidos pela primeira rodada.

Boavista 1 x Botafogo

Audax Rio 0 x 0 Nova Iguaçu

Volta Redonda 2 x 4 Vasco

Flamengo 2 x 1 Portuguesa-RJ

Quinta-feira (27/01):

Madureira x Resende – 15h30 (PPV do Cariocão Play, OneFootball e Eleven Sports)

Fluminense x Bangu – 20h30 (PPV do Cariocão Play, OneFootball e Eleven Sports)

Jogos da segunda rodada no Campeonato Carioca 2022

A segunda rodada está marcada para o próximo sábado, 29 de janeiro, seguindo até o domingo, 31, com seis confrontos na Taça Guanabara. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda, enquanto o Fluminense visita o Madureira.

Confira todos os jogos da segunda rodada do Carioca.

Sábado (29/01):

Portuguesa x Audax – 15h30 –

Volta Redonda x Flamengo – 18h

Vasco x Boavista – 21h

Domingo (30/01):

Resende x Nova Iguaçu – 11h

Botafogo x Bangu – 16h

Madureira x Fluminense – 18h

Como funciona o Campeonato Carioca?

O torneio carioca é dividido em duas fases: a Taça Guanabara e a Taça Rio, com disputa em semifinal e final.

Onze rodadas são realizadas na Taça Guanabara onde a melhor colocada será a campeã, enquanto times do 1º ao 4º lugar disputam a semifinal. Em caso de empate, os critérios são o maior número de vitórias, saldo de gols, número de gols pró e confronto direto.

Na semifinal da Taça Guanabara, as quatro equipes disputam em jogos de ida e volta para saber quem avança de fase. A final, então, encontra os dois vencedores das semis para definir o vencedor do Carioca em ida e volta.

Do outro lado, a Taça Rio apresenta as equipes classificadas entre o 5º e o 8º lugares ao final das rodadas da Taça Guanabara. Assim, quem vencer segue para a decisão em busca do troféu da Taça Rio.

Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022