Clássico Vovô: veja os melhores memes da derrota do Fluminense hoje - 29/01

Com gol de Victor Sá, o Botafogo venceu o Fluminense por 1 x 0 neste domingo, 29 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca na fase classificatória, a Taça Guanabara. O resultado do clássico Vovô, como é chamado o encontro dos times, rendeu memes e brincadeiras com a derrota do Tricolor.

Torcedores divulgam memes da derrota do Fluminense

O Fluminense perdeu para o Botafogo neste domingo, 29 de janeiro, no clássico carioca. O Maracanã, no Rio de Janeiro, recebeu as duas equipes para a disputa do Campeonato Carioca, ou Taça Guanabara pela primeira fase da temporada.

Com a derrota hoje, memes foram postados por torcedores do estado como maneira de zoar os rivais pelo resultado.

O gol saiu apenas no segundo tempo do Botafogo pelo clássico Vovô, mas as brincadeiras não pararam. Entre os memes estão imagens, vídeos e até brincadeiras e zoações com o nome do time.

Is this a tiny club from Rio pic.twitter.com/tm1GrVEfLS — Ian CPFC (@selhurst66) January 29, 2023

"o Fluminense não tem rival no rio" os cara não ganham nem do bairro pic.twitter.com/aYryLJFFSF — lipe 🐏 (@lipecrf9) January 29, 2023



Teve até brincadeira do porque Calegari bateu o pênalti no jogo.

"Torcida do fluminense querendo saber porque o Calegari bateu o pênalti" Calegari: pic.twitter.com/eRnz6JHbk6 — Lolo sincero (@Lolo_sincero) January 29, 2023



Torcedores do Botafogo não economizaram nos memes. Teve até lembrete do "tapetão".

Chama o tapetão que vai, Aladin pic.twitter.com/uKUVYVGNYr — Apr Fogo ✊🏿🔥⬜⬛⭐ (@AprFogo) January 29, 2023

Sobrou até crítica dos próprios torcedores.

inacreditável o fluminense de 2023. pic.twitter.com/YRDgIFSiG6 — Mari Rodrigues ⚡️ (@aaquelamari) January 29, 2023

O fluminense me estressa , tnc pic.twitter.com/fv0HiTcSTt — 黒人 🇭🇺 (@Brunopretuti7) January 29, 2023



Além disso, o Botafogo também publicou um vídeo de meme para tirar onda.

Botafogo provocando o Fluminense após vitória no Clássico Vovô 😂pic.twitter.com/hiqjtmz4Rc — Sou Eu Nos Esportes 🏆 (@soueunoesporte) January 29, 2023



