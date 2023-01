Onde assistir o jogo Chiefs x Bengals ao vivo na final da NFL (29/01)

Chegou a hora de saber quem serão os finalistas da temporada na NFL! Pela final da Conferência Americana, as equipes de Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals se enfrentam neste domingo, 29 de janeiro, no Arrowhead Stadium, no Missouri. O jogo começa às 20h30 (Horário de Brasília) em transmissão exclusiva no Brasil.

O vencedor do jogo neste domingo está classificado para o Super Bowl. Ele vai enfrentar na decisão o campeão da final da Conferência Nacional entre Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers em fevereiro.

Liga norte-americana de futebol, a NFL tem se popularizado no Brasil. Cada vez mais brasileiros acompanham o futebol da bola oval.

Onde vai passar o jogo do Chiefs x Bengals hoje na NFL

O jogo do Chiefs e Bengals hoje na NFL terá transmissão na Rede TV, ESPN 2 e Star + às 20h30, horário de Brasília.

Com exclusividade, a final da Conferência Americana será exibida na TV aberta neste domingo. Isso porque o grande jogo tem a transmissão da Rede TV, canal disponível em todos os estados do Brasil. Marcelo do Ó é responsável pela narração.

Outra opção para quem já está acostumado é assistir na ESPN, canal responsável pelos direitos de imagens em todo o Brasil. A emissora está disponível na programação em operadoras de TV por assinatura.

Também dá para assistir no Star Plus, plataforma de streaming. Por diferentes pacotes, o serviço está disponível no site pelo navegador ou no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

Caminho das equipes até a final

Para chegar até a final da Conferência Americana (AFC), as equipes de Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals tiveram um longo caminho.

O Chiefs fecharam a temporada regular em primeiro lugar no AFC Oeste, com 14 vitórias e três derrotas. Como obteve a melhor campanha na AFC, o time sequer entrou em campo na Wild Card, a primeira rodada dos playoffs.

Na semifinal, o elenco bateu os Jaguars por 27 a 20 até alcançar a final do campeonato.

Os Bengals, por outro lado, tiveram um caminho mais complicado. Fecharam em primeiro na divisão AFC Norte com 12 vitórias e quatro derrotas. No Wild Card o time de Ohio bateu o Baltimore Ravens por 24 a 17, depois na semifinal ganhou do Buffalo Bills por 27 a 10.

Quando vai ser o Super Bowl 2023

O Super Bowl vai acontecer no domingo, 12 de fevereiro de 2023, no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, nos Estados Unidos.

O evento é a grande final da NFL na temporada. Ele reúne os campeões de ambas as chaves, a Conferência Americana (AFC) e a Nacional (NFC). O Super Bowl é disputado em um domingo para determinar quem será o grande campeão da NFL.

A edição 2022 é a LVII, número 57. É o maior evento esportivo do ano, tendo também o show do intervalo com um grande artista escolhido pela liga e os patrocinadores. Em 2023, Rihanna vai se apresentar.

