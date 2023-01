São Paulo e Corinthians disputaram a quinta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 29 de janeiro de 2023, no Estádio do Morumbi

Timão quebra tabu de 5 anos: resultado do São Paulo e Corinthians no Paulistão

O Timão quebrou um tabu de 5 anos e venceu o SPFC no Morumbi! O clássico paulista neste domingo, 29 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, terminou em 2 a 1, com dois gols de Adson e um de Luciano. Confira como foi São Paulo e Corinthians, quem fez os gols e os vídeos.

O time do Corinthians, comandado pelo técnico Fernando Lázaro, foi para campo neste domingo com: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fabio Santos; Du Queiroz, Roni, Adson; Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Como foi o jogo do São Paulo e Corinthians no Paulistão?

Neste domingo, o Corinthians foi quem levou a melhor no clássico Majestoso pelo Campeonato Paulista. Com gols de Adson, dois, e Luciano, o elenco alvinegro garantiu os três pontos e consequentemente a liderança no grupo C da fase classificatória.

PRIMEIRO TEMPO - jogo do São Paulo e Corinthians no Paulistão

Como determina o regulamento no estatuto, clássicos no estado de São Paulo só podem ter uma torcida, no caso a da casa. Torcedores do tricolor fizeram questão de lotara o Morumbi na noite deste domingo.

Jogando em casa, o São Paulo foi melhor nos minutos inicias do Majestoso. Orejuela, Wellington Rato e Calleri foram responsáveis por assustar a defesa do alvinegro.

O argentino Calleri até teve boa chance aos 15, mas o impedimento foi marcado. O goleiro Cássio também apareceu muito bem para impedir as jogadas dos rivais. A defesa do Timão se mostrou efetiva, com o Tricolor no campo de ataque.

Porém, bastou uma jogada para o Corinthians acertar as redes e abrir o placar. Em assistência de Fagner, o jovem Adson balançou as redes dos anfitriões. O impedimento foi marcado no mesmo instante, mas o VAR analisou o lance e o gol foi validado.

Assista ao gol do Corinthians.

Gol de Adson, para abrir o placar para o Corinthians no Morumbi! ⚽️🔥pic.twitter.com/94WJk05Q5Z — Time do Povo (@povotime1910) January 29, 2023



O Corinthians ganhou gás para sair jogando no clássico deste domingo. O São Paulo respondeu aos 26 com Rato, mas a bola foi por cima do gol de Cássio, pela linha de fundo.

Ainda na vantagem, Róger Guedes puxou pelo lado esquerdo e, ao encontrar Adson livre na área, cruzou para o jogador marcar o segundo aos 33 minutos.

Confira o segundo gol de Adson.

Segundo gol do Adson, jogadaça de Roger Guedes pic.twitter.com/LkUMMXwKdp — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) January 29, 2023



No finalzinho do primeiro tempo o São Paulo até assustou Cássio com Calleri em chute de fora da área, com grandiosa defesa do goleiro e aos 45 com cabeçada de David após o escanteio.

Fim de papo, os jogadores seguiram para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO - jogo do São Paulo e Corinthians no Paulistão

O São Paulo começou melhor no segundo tempo. Procurando o empate ou até mesmo a virada, o Tricolor teve a primeira tentativa aos 4 minutos com Arboleda. Em escanteio, Rodrigo Nestor serviu Arboleda e o equatoriano mandou de cabeça para fora, pertinho do gol de Cássio para o desespero dos tricolores.

Aos 6, Rato chegou pela direita com velocidade mas a zaga conseguiu afastar o perigo.

O Corinthians tentou reagir aos 7 minutos com Yuri Alberto, mas erros atrapalharam as jogadas dos visitantes.

O Tricolor teve uma das melhores chances no segundo tempo aos 16 minutos. Méndez manda um bolão para o gol do adversário, mas a bola bate na trave assim que Cássio avança para defender.

A partir da metade do clássico no segundo tempo só deu São Paulo.

O time, que já estava muito bem no comecinho da etapa, mostrou toda a superioridade até aqui. O técnico Fernando Lázaro aproveitou para trocar os seus prinicpais jogadores. O Corinthians teve boa chance aos 24 minutos com tabela de Roger Guedes e Renato Augusto. No entanto, Yuri Alberto não alcançou a bola.

David também chegou bem aos 26, mas isolou a bola.De tanto buscar, o São Paulo conseguiu acertar em cheio as redes. Luciano, aos 33 minutos, recebeu de Wellington e, com a perna canhota, diminuiu o placar no clássico Majestoso.

Confira o gol de Luciano.

O gol do Luciano! VAMOOOOOS! 🙏🇾🇪 pic.twitter.com/OznEKHx5c0 — Central SPFC 🇾🇪 (@centraI_spfc) January 29, 2023

O São Paulo continuou a pressionar no clássico. Como de costume, a rivalidade colocou ainda mais emoção para os dois lados mas principalmente para os torcedores no Morumbi.

Oito minutos de acréscimos. O São Paulo seguiu no ataque, mas a defesa alvinegra conseguiu segurar as investidas do clube anfitrião.

Luciano, aos 48, tentou encontrar Pedrinho mas o chute com muita força devolveu para Cássio. O atacante teve a última chance nos minutos finais. Luciano mandou a bola pertinho do gol, mas nada de entrar.

Mesmo com diversas tentativas, o placar não mudou no jogo do São Paulo e Corinthians neste domingo, 29 de janeiro, dando a vitória ao Timão por 2 a 1 no Estádio do Morumbi.

