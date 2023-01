Resultado jogo do Bahia x Vitória (29/1): placar e melhores lances de hoje

O Bahia venceu o Vitória neste domingo, 29 de janeiro, no clássico ''Ba-Vi'' dentro da Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Baiano na temporada. Por 1 a 0, o tricolor garantiu os três pontos para assumir a primeira posição da classificação da primeira fase. Confira como foi o jogo do Bahia e quem fez o gol.

Placar do jogo do Bahia hoje no clássico contra o Vitória

O clássico entre Vitória e Bahia é chamado de "Ba-Vi", as inicias dos clubes. Este é a disputa de número 492.

Na temporada passada, o Bahia sequer se classificou para as etapas finais do torneio. Este ano, de volta para e elite do Campeonato Brasileiro, o tricolor baiano pretende começar a nova temporada com o pé direito. Até aqui possui quatro vitórias e apenas uma derrota.

O time do Bahia, comandado pelo técnico Renato Paiva, foi para campo neste domingo com: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Raul Gustavo, Jhoanner; Rezende, Acevedo, Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel.

PRIMEIRO TEMPO

Em Salvador, a Arena Fonte Nova recebeu o clássico Ba-Vi entre Bahia e Vitória neste domingo. Arquibancadas lotada em dia de sol na cidade baiana, clima em 28ºC no começo de tarde.

O Bahia começou melhor no primeiro tempo. Assustou o goleiro Dalton e a defesa do Rubro-Negro com apenas 4 minutos depois que Rezende mandou a bola pela linha de fundo.

O jogo seguiu pegado, mas com superioridade clara do Tricolor. A primeira finalização saiu aos 11 minutos, em chute fraco de Kayky na entrada da área. Até aqui, o Vitória se defendia muito bem, com o Bahia buscando jogo em todos os momentos.

Aos 16, o Vitória até tentou atacar, mas o goleiro Marcos Felipe se antecipa para tirar a bola de Tréllez. O Rubro-Negro não conseguia furar o bloqueio da marcação agressiva que Bahia mostrou em campo.

Com a superioridade do Bahia, não demorou para o elenco abrir o placar. Aos 17 minutos, Acevedo acertou o passe para Kayky que, na área, tirou a bola do goleiro Dalton e encheu as redes do Vitória. A bola ainda bateu na trave entrou.

Assista ao gol de Kayky.

Mesmo atrás do placar, o Vitória não se abalou. A partir dos 20 minutos passou a mostrar o poder de reação no clássico baiano. Aos 21, Rafinha estava sozinho na área, mas finalizou para fora. Ótima chance dos visitantes.

Confira o lance.

O primeiro tempo ficou mais equilibrado a partir da metade. O Rubro-Negro conseguia furar o bloqueio do Bahia. Aos 29, Rezende aproveitou sobra após escanteio, mas a bola bateu na trave.

O Bahia teve a última oportunidade aos 36. Em cruzamento de Biel, o garoto Kayke não alcançou e não conseguiu chutar. Um minuto depois, o mesmo aconteceu com Ricardo Goulart. Nos acréscimos o Vitória até assustou o goleiro Marcos Felipe, mas sem sucesso.

SEGUNDO TEMPO

O cenário se repetiu no segundo tempo. O Bahia começou melhor, tendo a primeira chance em apenas 3 minutos com Rezende, mas o goleiro Dalton salvou.

O Vitória até tentou alcançar o campo de ataque, mas a pressão do Bahia foi efetiva. O Rubro-Negro até rondou a área do adversário, mas sem obter sucesso.

Raul Gustavo teve falta pra cobrar aos 15 minutos para o Bahia. O goleiro Dalton, mais uma vez, aparece bem para fazer a defesa.



A partida ficou mais equilibrada a partir dos 20 minutos. Chávez mandou um foguete de fora da área, mas a bola foi por cima do gols aos 25 para o Bahia.

O Vitória tornou-se melhor em campo para buscar o empate, mas com poucas chances. Alisson chegou pelo lado esquerdo, mas a defesa do Bahia desarmou e tirou a bola aos 30 no relógio. A defesa do elenco tricolor parecia bastante efetiva até aqui para se segurar no placar.

Sem grandes emoções na reta final da partida e cinco minutos de acréscimos, o juiz apitou no Ba-Vi neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Fim de jogo, 1 a 0 no jogo do Bahia e Vitória hoje.

Classificação do Campeonato Baiano 2023

Dez equipes jogam o Campeonato Baiano na primeira fase. Nove rodadas são realizadas em pontos corridos onde cada vitória garante ao vencedor do confronto três pontos e o empate apenas um para ambos os lados.

Os quatro primeiros da tabela se classificam para a semifinal, disputada em ida e volta. Na final os dois ganhadores das semis vão brigar pelo título da temporada também em duas partidas.

No Z2, zona de rebaixamento, Bahia de Feira e Doce Mel permanecem.

Confira a classificação atualizada até aqui.

1 Bahia - 12 pontos

2 Itabuna - 10 pontos

3 Jacuipense - 10 pontos

4 Juazeirense - 6 pontos

5 Jacobinense - 6 pontos

6 Barcelona de Ilhéus - 5 pontos

7 Atlético de Alagoinha - 4 pontos

8 Vitória - 4 pontos

9 Bahia de Feira - 3 pontos

10 Doce Mel - 1 ponto

Próximo jogo Bahia e Vitória

Pela sexta rodada do Campeonato Baiano, o Bahia volta a jogar na quarta-feira, 1º de fevereiro, contra o Barcelona de Ilhéus.

A partida vai ser no Estádio Mario Pessoa, em Ilhéus, às 21h30, horário de Brasília.

Já o Vitória retorna aos gramados do estadual na quinta-feira, 2 de fevereiro, contra o Jacobinense também pela sexta rodada da competição. O jogo vai começar às 19h15, horário de Brasília, no Estádio Barradão, em Salvador.

