Saiba como ficou a classificação do Paulistão. Foto: Reprodução / Cesar Greco / Palmeiras

Classificação do Campeonato Paulista 2022 – tabela após a 1ª rodada

A primeira rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 27/01, com os resultados movimentando ainda mais a tabela. Palmeiras, Mirassol e Guarani venceram os seus confrontos, enquanto São Paulo e Água Santa perderam na rodada. Confira os resultados e como ficou a classificação geral do Campeonato Paulista 2022.

Confira a Classificação do Paulistão 2022 atualizada

As dezesseis equipes do Paulistão 2022 entraram em campo para disputar a primeira rodada. Divididos em quatro grupos, cada um dos elencos busca os três pontos em cada nova etapa para alcançar o mata-mata rumo à final.

Confira como ficou a classificação dos grupos do Campeonato Paulista.

GRUPO A

Guarani: 3 pontos

Corinthians: 1 ponto

Inter de Limeira: 1 ponto

Água Santa: 0 ponto

GRUPO B

São Bernardo: 3 ponto

Ferroviária: 1 ponto

São Paulo: 0 ponto

Novorizontino: 0 pontos

GRUPO C

Palmeiras: 6 pontos

Mirassol : 3 pontos

Ituano: 3 pontos

Botafogo-SP: 1 ponto

GRUPO D

Santo André: 1 ponto

Santos: 1 ponto

RB Bragantino: 0 ponto

Ponte Preta: 1 ponto

Como foi a semana do Campeonato Paulista?

A primeira semana do Campeonato Paulista, o mais disputado entre os grandes, foi arrasadora para alguns e muito boa para outros. Palmeiras e Mirassol venceram os seus oponentes, enquanto o São Paulo foi derrotado.

Confira os resultados da primeira rodada do Paulistão.

Botafogo 0 x0 Santo André

Corinthians 0 x 0 Ferroviária

Água Santa 0 x 1 São Bernardo

Inter de Limeira 0 x 0 Santos

Ituano 2 x 0 Novorizontino

Palmeiras 3 x 0 Ponte Preta

Guarani 2 x 1 São Paulo

Mirassol 3 x 0 RB Bragantino

Jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista 2021

Oito jogos serão realizados pela segunda rodada do Campeonato Paulista, começando no sábado (29/01) e seguindo até a segunda-feira. Todos os dezesseis times entram em campo.

Confira a seguir todos os confrontos.

No sábado (29/01):

Santos x Botafogo-SP – 11h

São Bernardo x Palmeiras – 16h

Ferroviária x Água Santa – 18h30

Ponte Preta x Inter de Limeira – 18h30

No domingo (30/01):

São Paulo x Ituano – 16h

Santo André x Corinthians – 18h30

Novorizontino x Mirassol – 20h30

Na segunda-feira (31/01):

RB Bragantino x Guarani – 20h

