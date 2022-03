Colômbia x Bolívia: onde assistir ao vivo e horário das Eliminatórias 24/03

Colômbia e Bolívia entram em campo nesta quinta-feira, para disputar a 17ª rodada das Eliminatórias na busca pela vaga na Copa do Mundo, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. A seguir, confira as principais informações de onde assistir Colômbia x Bolívia.

Na última rodadas, o time colombiano perdeu para a Argentina, enquanto o boliviano acabou derrotado pelo Chile em casa.

Onde assistir Colômbia x Bolívia

A partida entre Colômbia e Bolívia hoje vai ser transmitida no SporTV 5, a partir das 20h30, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

O canal SporTV 5 está localizado entre os canais do Premiere, disponível gratuitamente para todos os assinantes de operadoras por assinatura ou até mesmo do serviço. Dessa maneira,

Mesmo o pay-per-view é um produto pago, o canal 5 não sofre alterações no pagamento da TV paga. Por isso, além de acompanhar pela TV, os assinantes podem também assistir através do aplicativo ou no GloboPlay, se for assinante do streaming.

O GloboPlay transmite tanto no aplicativo como no site (www.globoplay.globo.com). Basta entrar pelo espaço Agora na TV e procurar o canal do SporTV.

Escalação do jogo do Colômbia e Bolívia

Se quiser disputar a Copa do Mundo no Catar, o time da Colômbia tem uma batalha difícil pela frente. O elenco precisa vencer os dois últimos jogos das Eliminatórias que possui e torcer contra os seus adversários, principalmente Chile, Peru e Uruguai para ao menos conseguir uma vaga na repescagem. Na tabela, está em sétima posição com 17 pontos.

Provável Colômbia: Ospina, Medina, Davinson, Tesillo, Mujica, Cuellar, Uribe, Cuadrado, Luis Díaz, Borja e James Rodríguez

Do outro lado, a Bolívia passa pela mesma situação nas Eliminatórias. O grupo aparece em oitavo lugar com 15 pontos, ou seja, precisa do resultado favorável nesta quinta-feira e na próxima rodada. Porém, além de conquistar a vitória, tem que torcer por tropeços dos rivais, o que torna o caminho ainda mais difícil, mas não impossível.

Provável Bolívia: Viscarra, Sagredo, Quinteros, Haquin, Enoumba, Villarroel, Vaca, Fernandez, H Vaca, Miranda e Abrego

Último jogo Colômbia x Bolívia

O último jogo entre Bolívia e Colômbia aconteceu em 2 de setembro de 2021, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022, na temporada atual de disputas.

Em 1 x 1, as equipes ficaram no empate com gols de Fernando Saucedo e Roger Martínez.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os time

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas

Dez seleções da América do Sul disputam a classificação direta para a Copa do Mundo no Catar em novembro.

1 Brasil – 39 pontos

2 Argentina – 35 pontos

3 Equador – 25 pontos

4 Uruguai – 22 pontos

5 Peru – 21 pontos

6 Chile – 19 pontos

7 Colômbia – 17 pontos

8 Bolívia – 15 pontos

9 Paraguai – 13 pontos

10 Venezuela – 10 pontos

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes.