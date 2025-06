Próximo jogo do Palmeiras no Mundial será contra Benfica ou Chelsea

Próximo jogo do Palmeiras no Mundial será contra Benfica ou Chelsea

O Palmeiras está nas quartas de final do Mundial de Clubes de 2025, após eliminar o Botafogo com 1 gol na prorrogação neste 28 de junho. A vitória superou as expectativas, e agora o clube brasileiro tem pela frente um clube europeu. O rival sairá do jogo do Benfica e Chelsea, que também acontece neste sábado.

O próximo jogo do Palmeiras no Mundial acontece na sexta-feira, dia 4 de julho, às 22h. A partida terá transmissão da TV Globo, DAZN, Sportv e Cazé TV. Se também conseguir uma vitória, o time de Abel estará na semifinal e muito perto de disputar a decisão.

Fluminense e Flamengo seguem vivos na competição, então ainda há chance de uma final com brasileiros. Quase todos os grandes times europeus avançaram para a chave, exceto o Atlético de Madrid, que caiu no Grupo B. Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain são considerados favoritos na chave.

Jogo do Palmeiras nas quartas de final

As oitavas de final terminarão na terça-feira, 1º de julho, e as quartas de final começarão em 4 de julho.

Domingo, 29 de junho

Paris Saint-Germain x Inter Miami

Flamengo x Bayern de Munique

Segunda-feira, 30 de junho

Inter x Fluminense – 15h

Manchester City x Al Hilal – 22h

Terça-feira, 1 de julho

Real Madrid x Juventus – 16h (horário de Brasília)

Borussia Dortmund x Monterrey – 22h (horário de Brasília)