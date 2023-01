Com transmissão na BAND, jogo do Vasco hoje será contra o Audax

O Vasco estreou com empate na nova temporada do Campeonato Carioca. Com apenas um ponto, ocupa a sétima posição na tabela. O próximo jogo do Vasco vai ser na quinta-feira, 19 de janeiro, contra o Audax, pela segunda rodada do estadual. Com transmissão na BAND, confira como assistir e todos os detalhes.

Jogo do Vasco contra o Audax vai passar na BAND

O jogo do Vasco no Campeonato Carioca vai passar na BAND a partir das 21h10 (Horário de Brasília).

Diante do Audax, a partida é válida pela segunda rodada da Taça Guanabara na competição. A Bandeirantes, na TV aberta, é quem transmite para todo o Brasil ao vivo e de graça.

O torcedor não precisa pagar nada para assistir. É só sintonizar e curtir o Campeonato Carioca. A emissora não disponibilizou a equipe de narradores e comentaristas para a quinta-feira.

Fique ligado para assistir a TV com o jogo do Vasco.

SKY: 13 / 413

CLARO: 22 / 522

VIVO TV: 226 / 769

OI: 7 /960 / 607

ALGAR TV: 709 / 726

BluTV: 243

Como assistir o jogo do Vasco na BAND online?

Outra opção para os torcedores que gostam de assistir aos jogos de futebol online é o site da BAND, disponível de graça para todos os usuários.

Como o jogo do Vasco tem transmissão na BAND, a emissora retransmite a programação em seu site de graça. No entanto, o site funciona de acordo com a localização, ou seja, vai acompanhar a mesma retransmissão de acordo com onde o torcedor mora.

Tudo o que o torcedor tem que fazer é acessar o site seja pelo computador ou celular, realizar o login se já tiver ou se cadastrar com email e a senha, e escolher a opção "ao vivo" localizada no menu principal.

Feito isso, o torcedor pode assistir a programação da BAND ao vivo e de graça. Também dá para sintonizar pelo aplicativo BandPlay, gratuito.

Vasco joga com time reserva

Como o time principal do Vasco está na Flórida com o técnico Maurício Barbieri disputando uma série de amistosos, quem joga nesta quinta-feira contra o Audax é o elenco reserva do clube.

Na primeira rodada, Emilio Faro comandou o grupo de jogadores reservas no empate com o Madureira dentro de casa. Os atletas mostraram uma boa partida, deixando torcedores um pouco mais tranquilos para este início de Campeonato Carioca na busca pela classificação.

Não teve gol - placar de 0x0 - mas o Vasco conseguiu mostrar um bom futebol. Nesta quinta, a escalação deve se repetir em campo.

Provável escalação do Vasco: Halls; Rodrigo, Pimentel, Zé Vitor, Paulo Victor; Matheus Barbosa, Juninho, Galarza; Paixão, Zé Santos e Erick.

Como funciona a Taça Guanabara?

A Taça Guanabara é a primeira fase do Campeonato Carioca. Em pontos corridos, os doze times disputam onze rodadas em turno único. O primeiro colocado da classificação será coroado o campeão da Taça Guanabara, seguindo para a semifinal do Carioca.

Também se classificam para a semifinal segundo, terceiro e quarto lugar. Já do 5º ao 8º lugar disputam a semifinal da Taça Rio, competição secundária.

Os vencedores das finais serão os campeões da temporada em cada torneio.

