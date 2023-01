Confira as contratações do Vasco em 2023. Foto: Reprodução Caio Almeida / Vasco da Gama

Contratações do Vasco em 2023: veja os 4 nomes esperados no clube

O Vasco segue em todo vapor a preparação para a nova temporada. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de dois anos. Para entrar em campo no mês de janeiro em seu primeiro desafio, o clube se reforça muito bem. Veja os novos nomes do elenco.

Quais são as contratações do Vasco para 2023?

O Vasco anunciou quatro reforços para 2023, entre eles o zagueiro Léo Pelé, o zagueiro Lucas Piton, o volante Patrick De Lucca e o atacante Pedro Raul.

O primeiro anúncio foi Pedro, ex-jogador do Goiás. O atacante também jogou no Botafogo, Kashiwa Reysol, Juárez e depois o Goiás, destaque do clube goiano na temporada 2022. Depois, Patrick, ex-jogador do Bahia, foi o segundo anunciado. Com 22 anos, o volante não fez uma boa temporada no clube baiano e, por isso, escolheu trocar de time.

Já o zagueiro Léo Pelé, do São Paulo, também se transferiu para o clube carioca. O valor da transferência foi de 16 milhões de reais, segundo o portal GE, em contrato válido por três anos.

Por fim, foi a vez de Lucas Piton, zagueiro, ser contratado pelo elenco do Rio de Janeiro. Ex-Corinthians, ele assinou até 2026.

Segundo o GE, outros nomes que ainda podem pintar no Vasco em 2023 são Robson Bambu, Luca Orellano, Pumita Rodríguez, Zanocelo, Khellven, David Terans e Dudu, do Atlético GO.

Contratações do Vasco:

Léo Pele (Ex-jogador do São Paulo)

Pedro Raul (Ex-jogador do Goiás)

Lucas Piton (Ex-jogador do Corinthians)

De Lucca (Ex-jogador do Bahia)

Quais competições o Vasco vai jogar em 2023?

Além do Campeonato Brasileiro da Série A, o clube também vai disputar o Campeonato Carioca no início do ano e a Copa do Brasil

A primeira divisão do estadual recebe 20 equipes em pontos corridos no início do ano. O Cruzmaltino terá a chance de vencer a Taça Guanabara ou o Campeonato Carioca, o título mais importante da competição. Se não conseguir, aí poderá brigar pela Taça Rio.

No Brasileirão, o Vasco vai jogar também em pontos corridos pelo título e, principalmente, as vagas para a Libertadores ou até mesmo a Sul-Americana. Serão 38 rodadas em dois turnos.

Na Copa do Brasil, o clube também garantiu a sua presença, como manda o regulamento. Porém, ainda não dá para saber em que fase vai estrear.

Primeiro jogo em 2023

O primeiro compromisso oficial do Vasco está marcado para sábado, 14 de janeiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.

Em partida contra o Madureira, as equipes entram em campo no Estádio São Januário, sem horário definido. Disputado em pontos corridos, o primeiro colocado na classificação se torna o campeão da Guanabara, enquanto os quatro melhores avançam para a semifinal do Campeonato Carioca.

O clube vai jogar 11 partidas na Taça Guanabara entre janeiro, fevereiro e março. Os confrontos serão transmitidos na Record, além do Cariocão Play, pay-per-view oficial do campeonato.

PRIMEIRA RODADA DO CAMP. CARIOCA:

Vasco x Madureira

Dia: Sábado, 14/01

Horário: indefinido

Local: Estádio São Januário, no Ri ode Janeiro

