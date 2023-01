Confira o chaveamento da Copinha 2023 nas quartas de final

A Copinha 2023 vai se encaminhando para a reta final da temporada, onde apenas os oito sobreviventes da competição de base mais famosa do Brasil continuam vivos na disputa pelo título. Com o chaveamento já definido, saiba qual é o caminho de cada equipe até as quartas de final e consequentemente a decisão.

Chaveamento das quartas de final na Copinha 2023

O chaveamento da Copinha já está definido na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com alguns dos confrontos nas quartas de final já definidos, restam apenas oito elencos na competição.

Os jogos das quartas vão ser disputados na quarta e quinta-feira, 18 e 19 de janeiro. O Palmeiras é o grande favorito da temporada, atual campeão sob o comando da estrela Endrick, da base palmeirense.

Se vencer o jogo, o Verdão nas quartas de final vai enfrentar o Floresta. Depois, poderá enfrentar o Sport ou o Goiás na competição.

Confira o chaveamento da Copinha 2023 na reta final.

QUARTAS DE FINAL:

Q1 - Palmeiras x Floresta (Quarta-feira, 18/01)

Q2 - Sport x Goiás (Quarta-feira, 18/01)

Q3 - América MG/RB Bragantino x Ituano/Internacional (Quinta-feira, 19/01)

Q4 - Santos/Água Santa x Ibrachina/Fortaleza (Quinta-feira, 19/01)

SEMIFINAL:

Vencedor Q1 x Vencedor Q2

Vencedor Q3 x Vencedor Q4

FINAL:

Vencedor semifinal x Vencedor semifinal

Quais equipes já foram eliminadas?

Grandes e tradicionais equipes do futebol foram eliminadas pelo caminho da Copinha. O Flamengo, por exemplo, caiu na segunda fase para o Avaí.

O Grêmio, nunca campeão do torneio de base, perdeu para o Athletico na terceira fase e teve que se despedir da competição. O mesmo aconteceu com o Corinthians, Fluminense, São Paulo, Botafogo e Atlético Mineiro.

Nas oitavas de final, o Athletico PR e o Cruzeiro caíram.

As equipes não disputam mais o título da temporada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Elas terão de aguardar o próximo ano para tentarem de novo na competição.

Por outro lado, o Palmeiras, atual campeão, segue vivo na disputa, assim como o Sport.

Quando é a final da Copinha?

A final da Copinha está agendada para o dia 25 de janeiro de 2023, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.

A data é o aniversário da cidade de São Paulo.

Inicialmente, a decisão do torneio era realizada no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, mas desde que o espaço passa por reformas em 2020 a FPF teve de escolher outros lugares para receber o jogo entre os dois finalista.

No ano passado, a final disputada entre Palmeiras e Santos foi no Allianz Parque, na capital, com a vitória inédita do Verdão por 4 a 0, além da casa cheia por se tratar de feriado.

