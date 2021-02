Como assistir ao vivo Real Valladolid x Real Madrid hoje (20/02)

Real Valladolid e Real Madrid se enfrentam neste sábado (20) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio José Zorrilla, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Real Valladolid x Real Madrid: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Possíveis escalações

Possível Real Valladolid: Masip; Peréz, Lestan, Bruno, Janko; Jota, Mesa, Pérez, Orellana; Guardiola, Weissman

Possível Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Vazquez, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Mariano.

Como as equipes chegam para o jogo?

- PUBLICIDADE. -

Na zona de rebaixamento, em 18º com vinte e um, o Real Valladolid precisa do resultado em seu favor hoje não importa como. Dessa maneira, tem quatro vitórias, nove empates e dez derrotas. Para o jogo, o técnico Sergio não tem em seu plantel Olaza, Marcos André, Kiko Olivas, Hervías, Raúl Carnero, El Yamiq e Javi Sánchez.

Enquanto isso, o Real aparece em segundo lugar com quarenta e nove pontos. Visando diminuir a vantagem do Atlético de Madrid na liderança, a equipe de Zidane precisa vencer e torcer por um tropeço do rival. Assim, para este confronto, entra em campo sem Hazard, Rodrygo, Marcelo, Sergio Ramos, Valverde, Carvajal, Benzema, Militão e Odriozola.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Além do jogo entre Real Valladolid x Real Madrid, a 24ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Betis 1 x 0 Getafe

Elche x Eibar – 10h

Atlético de Madrid x Levante – 12h15

Valencia x Celta de Vigo – 14h30

Barcelona x Cádiz – Domingo – 10h

Real Sociedad x Alavés – Domingo – 12h15

Huesca x Granada – Domingo – 14h30

Ath. Bilbao x Villarreal – Domingo – 17h

Osasuna x Sevilla – Segunda-feira – 17h

Último jogo de Real Valladolid e Real Madrid

Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. o Valladolid empatou em 1 a 1 com o Eibar no sábado (13), jogando fora de casa.

Por outro lado, o Real venceu por o Valencia em casa por 2 a 0 e agora chega com todo o gás para o jogo de hoje.

- PUBLICIDADE -

História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba