Como assistir Estrela Vermelha x Stuttgart e horário da Champions League

A partida da Liga dos Campeões da UEFA entre o Estrela Vermelha de Belgrado e o VfB Stuttgart está marcada para quarta-feira, 27 de novembro de 2024, às 14h45, horário de Brasília. Veja como acompanhar ao jogo ao vivo.

Transmissão do Estrela Vermelha x Stuttgart

Para assistir ao confronto entre Estrela Vermelha e VfB Stuttgart, o torcedor pode sintonizar o canal TNT ou acessar a plataforma Max, que oferece benefícios ao vivo dos jogos da competição.

Para assistir ao jogo via Max, siga os passos abaixo:

Assinatura: se ainda não for assinante, acesse o site oficial do e escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades.

Download do Aplicativo: baixe o aplicativo Max em seu dispositivo móvel, smart TV ou acesse diretamente pelo navegador de internet.

Login: utilize suas credenciais para fazer login na plataforma.

Acesso à Transmissão: no dia do jogo, navegue até a seção de esportes ou utilize a função de busca para encontrar a transmissão ao vivo da partida entre Estrela Vermelha e VfB Stuttgart.

Prévia da partida

O Estrela Vermelha de Belgrado, também conhecido como Crvena Zvezda, é uma força dominante no futebol sérvio e tem uma rica história em competições europeias. O VfB Stuttgart, representando a Alemanha, é conhecido por suas performances competitivas na Bundesliga e em torneios europeus. Esta partida é crucial para ambas as equipes, pois elas disputam o avanço na Liga dos Campeões da UEFA.

O Red Star Belgrade tem encontrado dificuldades na Champions League deste ano . Eles estão atualmente perto do fundo da classificação após quatro derrotas em quatro jogos. O Stuttgart não teve muito mais facilidade, com apenas quatro pontos até agora.

Ainda há tempo para ambos os times darem a volta por cima. Se você quiser assistir Red Star Belgrade vs. Stuttgart na Champions League de qualquer lugar do mundo, temos todas as informações que você precisa.

Escalação

Equipes prováveis

Estrela Vermelha: Ilić – Rodić, Djiga, Spajić (c), Seol – Kanga, Elšnik, Krunić – Silas, Maksimović, Ndiaye

Fora: Olayinka (aquiles), Mimović (metatarso)

Em dúvida: –

Treinador: Vladan Milojević

Stuttgart: Nübel – Vagnoman, Roualt, Chabot, Mittelstädt – Karazor (c), Stiller – Rieder, Millot, Führich – Demirović

Fora: Leweling (músculo posterior da coxa), Raimund (coxa), Touré (pé), Undav (coxa), Zagadou ( joelho)

Em dúvida: Al-Dakhil (doente)

Treinador: Sebastian Hoeneß