Como assistir Getafe CF x Barcelona: transmissão ao vivo e horário | 16/04/23

Com exclusividade, partida será transmitida no serviço de streaming para todo o Brasil

O Barcelona enfrenta o Getafe na manhã deste domingo, 16 de abril, às 11h15 (Horário de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O time da Catalunha se mantém na liderança enquanto os anfitriões buscam escapar da zona de rebaixamento.

Líder com 72 pontos, os culés tem treze pontos de vantagem contra o Real Madrid, vice-líder. Já o Getafe ocupa a 16ª posição com 30 pontos.

Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje ao vivo

Como assistir Getafe CF x FC Barcelona

Quando: domingo, 16 de abril de 2023 às 11h15

Onde: Coliseum Alfonso Pérez em Getafe, Espanha

Transmissão ao vivo: Star Plus

O Star Plus é quem transmite o jogo do Barcelona hoje, às 11h15, para todos os estados do Brasil. A partida não vai passar em nenhum canal de televisão neste domingo.

Fique atento torcedor, porque não dá para assistir o duelo em nenhum canal de TV hoje. A única opção para assistir é o Star Plus, serviço de streaming da Disney. Por R$ 32,90, o torcedor tem acesso ao catálogo de filmes, séries, documentários e esportes.

Entre no aplicativo ou no site, insira o seu email e a senha de usuários e assista o jogo hoje ao vivo.

Principais Jogadores do Barcelona

- Lewandowski, do Barcelona, ​​tem 17 gols (primeiro no campeonato) e seis assistências.

- Ousmane Dembele é outro jogador-chave do Barcelona, ​​com cinco gols e seis assistências.

- Raphinha tem seis gols (38 finalizações, 1,2 por jogo) e quatro assistências.

- Com quatro gols e três assistências, Ansu Fati também está contribuindo.

Principais Jogadores do Getafe

- O Unal do Getafe tem 13 gols (o terceiro no campeonato) e três assistências.

- Borja Mayoral é outro jogador-chave do Getafe, com seis golos e duas assistências.

- Carles Alena Castillo tem dois gols e duas assistências.

- Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte não tem golos, mas duas assistências (em duas oportunidades criadas, 0,1 por jogo).

Quantas rodadas faltam para o Barcelona ser campeão?

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol. Faltam apenas nove rodadas para terminar a temporada e, quem sabe, o time culé levantar a taça espanhola.

Para consagrar-se campeão, o elenco da Catalunha precisa somar os três pontos contra o Girona, precisando de vitórias na reta final da temporada. Além disso, tem que torcer por derrotas do Real Madrid.

O Barcelona não pode perder os próximos jogos, caso contrário pode perder o título que estão em suas mãos.

O último jogo do Barcelona foi um empate em casa em 0 a 0 com o Girona FC, com 17 chutes a gol e 11 a menos que o Girona FC. O Barcelona não conseguiu marcar, mas Lewandowski abriu o placar com três chutes.

Em sua partida mais recente, em 8 de abril, o Getafe perdeu por 2 a 0 para o Real Sociedad e fez três chutes a menos que o Real Sociedad. Damian Nicolas Suarez Suarez venceu o Getafe com dois chutes a gol no empate sem gols do clube.

