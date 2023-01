Como assistir Guarani x jogo do Santos hoje no Paulistão 2023

Como assistir Guarani x jogo do Santos hoje no Paulistão 2023

Depois de estrear com vitória, o Santos entra em campo nesta quarta-feira para buscar mais um triunfo na temporada do Campeonato Paulista de 2023 pela segunda rodada. O jogo do Santos hoje vai ser às 21h35 (Horário de Brasília) no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Saiba onde assistir ao vivo a partida desta quarta.

Onde assistir jogo do Santos hoje ao vivo

O jogo do Santos hoje vai passar na Record, Premiere e Paulistão Play às 21h35.

Disponível na TV aberta por todo o estado de São Paulo, a Record exibe a partida entre Guarani e Santos nesta quarta-feira ao vivo. Basta sintonizar na emissora para curtir a segunda rodada do Campeonato Paulista.

O torcedor também tem a opção de assistir no Premiere, pay-per-view disponível por valor extra na mensalidade do assinante. Também dá para comprar o pacote avulso através das plataformas GloboPlay e Amazon Prime.

Para quem gosta de assistir no celular, é só sintonizar o streaming Paulistão Play, disponível no site da Federação Paulista de Futebol. Basta se cadastrar com email e a senha.

Quem vai apitar o jogo do Santos hoje vai ser Raphael Claus, com os assistentes Daniel Paulo Ziolli e Rafael Tadeu Alves. O quarto árbitro vai ser Murilo Tarrega.

Os responsáveis do VAR, árbitro de vídeo, serão Adriano de Assis e Vitor Carmona.

LEIA: Com saída oficial de Tite da Seleção Brasileira, quem será o técnico?

Guarani x jogo do Santos no Paulistão

O Guarani não teve a estreia que gostaria no Campeonato Paulista de 2023. O elenco de Campinas foi derrotado pelo Santo André por 1 a 0, fora de casa, e por isso amarga a terceira posição do grupo B, empatado com o Água Santa que também não pontuou.

O time busca a primeira vitória na temporada.

Escalação do Guarani: Maurício Kozlinski; Diego Mateus, Lucão, Luciano Castán, Jamerson; Leandro Vilela, Yago, Giovanni Augusto, Bruninho; Derek e Bruno José.

Do outro lado, o Santos bateu o Mirassol por 2 a 1 na Vila Belmiro, com partida cheia de homenagens ao Rei Pelé. O resultado colocou o Peixe na liderança do grupo A com três pontos. Nesta quarta-feira, vai buscar a segunda vitória para permanecer na ponta da tabela.

Escalação do Santos : João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Vinicius Zanocelo, Dodi, Soteldo; Angelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Grupo do Santos no Paulistão

O Santos está no grupo A do Campeonato Paulista ao lado de Botafogo SP, RB Bragantino e Inter de Limeira. Isso significa que ele não pode enfrentar as três equipes na primeira fase.

Serão 12 rodadas em pontos corridos onde os times de um grupo enfrentam em turno único os adversários dos outros três grupos. O primeiro e segundo colocado de cada grupo avança para a próxima fase, onde se enfrentam nas quartas de final.

Por exemplo, o Santos pode pegar nas quartas o Botafogo SP, RB Bragantino e Inter de Limeira, a depender de quem ficar em segundo ou primeiro lugar.

1 Botafogo - 3 pontos

2 Santos - 3 pontos

3 RB Bragantino - 3 pontos

4 Inter de Limeira - 0 pontos

