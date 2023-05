Como assistir online jogo do Real Madrid hoje na La Liga - 02/05/23

O Real Madrid hoje visita o Real Sociedad nesta terça-feira, 02/05, no Estádio Anoeta, em San Sebastián. A bola vai rolar pela 33ª rodada no Campeonato Espanhol. Saiba onde assistir ao vivo a partida do futebol espanhol. Com 68 pontos, o Real ocupa a vice-liderança enquanto o Sociedad está em quarto com 58 pontos.

Como assistir Real Madrid no Campeonato Espanhol

O torcedor pode assistir o jogo do Real Madrid hoje na ESPN 4 e streaming Star Plus. Nenhum canal da TV aberta vai transmitir a partida nesta terça-feira.

Além do canal da ESPN, dá para assistir ao duelo do Campeonato Espanhol no streaming. Quem é cliente pode assistir no celular, tablet, smartv e no computador pagando R$ 32,90 por mês. Para tornar-se membro da plataforma acesse www.starplus.com e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

O duelo entre Real Madrid e Real Sociedad nesta terça-feira vai começar às 17h (horário de Brasília), cinco da tarde, pela rodada do Campeonato Espanhol. Na Espanha, a partida terá início às 22h, horário local. Isso porque a Espanha está 5 horas à frente de Brasília, capital do Brasil.

Quando: hoje, 2 de maio

Horário: 17h

TV: ESPN 4

Streaming: Star +

Escalações de Real Sociedad x Real Madrid

A vitória nesta terça-feira é fundamental para ambos os times, por isso deverão colocar em campo seus principais jogadores na batalha pelos três pontos. O Real tem a semifinal da Champions pela frente, mas como o jogo só acontecem semana que vem o técnico Ancelotti deve colocar os titulares em campo. Confira a provável escalação do jogo de hoje:

Real Sociedad: Álex Remiro; Muñoz, Le Normand, Igor Zulbedía, Elustondo; Zubimendi, Merino, David Silva; Ander Barrenetxea, Carlos Fernández e Mohamed-Ali Cho.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rudiger, Nacho Fernández; Valverde, Dani Ceballos, Tchouameni; Marco Asensio, Benzema e Rodrygo.

Real Madrid ainda pode ser campeão espanhol?

É difícil, mas o Real ainda pode ser campeão espanhol. A diferença com o líder Barcelona é de onze pontos no momento, o que torna o caminho ainda mais complexa.

Faltando seis rodadas para o fim do Campeonato Espanhol na temporada, o time merengue tem que ganhar todos os confrontos e torcer por tropeços do Barcelona. O time tem que tirar a diferença de onze pontos com quatro vitórias enquanto os culés perdem ao mesmo tempo.

Não é impossível, mas com o bom desempenho do Barcelona no momento, será difícil para o torcedor do Madrid ter esperanças de título.