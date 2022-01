Confira os memes do Flamengo eliminado na Copinha 2022

Derrotado pelo Oeste em 2 a 0 neste sábado, 15/01, o Flamengo está oficialmente eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição do futebol de base. Pela terceira fase, equipes se enfrentaram na Arena Barueri, no município da região metropolitana. Com o placar, torcedores aproveitaram para criar memes do Flamengo eliminado na Copinha de 2022.

Flamengo é eliminado na Copinha 2022

O jogo entre Oeste e Flamengo começou quente neste sábado. O elenco paulista foi para cima do carioca, levando perigo em diversas jogadas nos primeiros minutos. Aos 10 minutos, Richard respondeu para o Fla, mas viu o goleiro Alê defender.

Com boas chances para ambos os lados, a partida seguiu equilibrada até a metade, onde o Flamengo tomou o controle do jogo e passou a pressionar os adversários cada vez mais. No entanto, nada de gols.

O cenário mudou no segundo tempo. Isso porque o Oeste voltou melhor com Kauã e Índio sendo os responsáveis pelas primeiras chances do elenco em campo, esbarrando na defesa do rubro-negro.

Foi então que, aos 18 minutos, o Oeste abriu o placar com Pópó após falha do Flamengo na saída de bola. A partir daí, o clube de São Paulo passou a controlar o jogo, com pouca ação dos visitantes.

A melhor oportunidade em pouco tempo saiu dos pés de Matheusão aos 39. Porém, aos 45, Reift ampliou o placar em favor do Oeste, que garantiu a classificação até as quartas de final, eliminando o Flamengo da Copinha.

Memes do Flamengo eliminado na Copinha 2022

Assim como em 2020, o Flamengo foi eliminado precocemente da Copinha. Como no ano passado não houve competição, o Rubro-Negro teve tempo para se preparar, mas não conseguiu atingir o seu objetivo. Agora, em derrota para o Oeste, está fora.

Com o resultado negativo ao time carioca, as torcidas adversárias aproveitaram para brincar com a eliminação na edição de 2022. Além disso, alguns flamenguistas também divulgaram memes sobre o desempenho do time em campo.

Uma das principais doações com o resultado do Flamengo foi o fato de que um dos jogadores do Oeste tem o nome de Pópó, o mesmo do boxeador brasileiro.

Popó Nocauteou o meigaum! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/qnvQEutLEX — Luan ◤✠◢ 🇵🇹🧸🎲 (@1vascainoRJ) January 16, 2022

Outra brincadeira foi com o famoso cheirinho, provocação com flamenguistas sobre o fato do clube ficar com o vice, ou ser eliminado antes da hora.

Primeiro cheirinho do ano!

Parabéns ao Oeste! pic.twitter.com/FmWXNTCVLX — Vasco frases 🖤🤍 (@alwaysvasco) January 16, 2022

Desde cedo com o espírito do clube 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/NcyP7gYm0n — De Sola (@desolaoficial) January 16, 2022

Outros, aproveitaram para brincar com jogadores, incluindo os próprios torcedores.

Essa entregada me lembrou o pitico 🥺🥺 pic.twitter.com/1PYpzZ4cA1 — Armagedom LA SETIMA 7⃣ (@opinxfla) January 16, 2022

MAS ELES ME JURARAM QUE COM O PAULO SOUZA pic.twitter.com/8TJoJiipPz — Corinthians ao Contrário (@Snaihtnirocccc) January 16, 2022

VIROU MODA ESSAS ENTREGADAS EM FINAL DE JOGO DECISIVO — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ (@centraldanacao) January 16, 2022

Quando é o primeiro jogo do Flamengo em 2022?

O primeiro compromisso do Flamengo na temporada de 2022 vai acontecer na quarta-feira, 26 de janeiro, diante da Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca em 2022. O horário e o local ainda será definido pela organização do torneio.

A TV Record será a responsável por transmitir os jogos do Campeonato Carioca. Pela televisão aberta para todo o estado do Rio de Janeiro, a emissora vai escolher um jogo por dia e rodada, enquanto o Play Plus, serviço de streaming por assinatura do canal, vai passar todos os confrontos ao vivo e somente online.

