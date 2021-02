Conheça Marco Rose, novo técnico do Borussia Dortmund

Anunciado pelo Borussia Dortmund como o novo treinador, Marco Rose deixa o comando do rival Borussia Mönchengladbach ao fim da temporada para trilhar novos caminhos. Uma grande equipe que briga na parte de cima da tabela do Campeonato Alemão, o Dortmund chega com expectativas de mostrar um bom futebol mas também conquistar títulos. Assim, conheça mais sobre o técnico.

Quem é Marco Rose?

O alemão de 44 anos, nascido em Leipzig, começou a sua jornada nos gramados. Neto de Walter Rose, também jogador, Marco integrou as categorias de base do VFB Leipzig, na cidade natal em 1987, alcançando o time profissional apenas em 95. Assim, cinco anos depois, chegou ao Hannover, onde trilhou os seus primeiros passos na carreira profissional. Teve passagem também pelo Mainz onde, entre idas e vindas, encerrou a sua carreira como jogador em 2010.

No ano seguinte, iniciou como treinador adjunto no Mainz, onde permaneceu até 2012, indo para o Lokomotiv Leipzig. Com 30 jogos, foi contratado para ser o comandante do elenco jovem do time austríaco RB Salzburg. Somente em 2017 chegou ao cargo de técnico do profissional.

Então, em 2019, Rose retornou para o seu país de origem para treinar o Gladbach, tendo sucesso e sendo requirido por muitos clubes alemães pelo seu excepcional trabalho.

Títulos e conquistas na carreira de treinador

Mesmo sendo alemão, o ápice da carreira de Marco Rose como treinador aconteceu enquanto comandava as equipes sub-16, 18 e a profissional do RB Salzburg, na Áustria.

Primeiro dirigindo o sub-16, conquistou a taça Meister Jugendliga em 2014. Então, nos dois anos seguintes, consagrou-se campeão da Liga de Juvenis sub-18 e também a UEFA Youth League, importante troféu das categorias de base.

- PUBLICIDADE. -

Em 2017 e 2018, Rose conquistou duas vezes com o time profissional o título do Campeonato Austríaco e a Taça da Áustria, deixando o seu nome marcado na história do futebol austríaco.

A equipe do Salzburg também disputou competições internacionais sob o comando de Marco Rose. Na Champions League, parou na fase de playoffs. Enquanto isso, na Liga Europa, alcançou as semifinais na temporada 2017/18 depois de passar por Real Sociedad, Borussia Dortmund e Lazio, encontrou o Olympique de Marselha, mas acabou derrotado pelo time francês.

Entretanto, na temporada 2018/19, mais uma vez a equipe alcançou as fases finais sob o comando do treinador. Venceu o Club Brugge na segunda fase, mas parou diante do Napoli nas oitavas.

O que esperar de Marco Rose no Borussia Dortmund?

Ao assinar contrato de três temporadas com o Dortmund, Marco Rose deixa os torcedores animados com a mudança no comando do aurinegro. Primeiro porque possui métodos de trabalho diferente de Lucien Favre, ex-treinador demitido em dezembro do ano passado. Segundo porque na temporada atual, Rose conseguiu levar a equipe do Mönchengladbach até as oitavas da Champions e a brigar pela liderança no Campeonato Alemão.

Além disso, Rose já conhece algumas peças no elenco do Dortmund. Haaland trabalhou com Rose no RB Salzburg. Além disso, Thorgan Hazard era jogador do Gladbach antes de integrar o plantel do time do Vale do Ruhr. Agora, resta saber quais serão os desafios e as mudanças propostas pelo novo técnico.

Borussia Dortmund x Schalke 04: quem é freguês de quem no clássico alemão