Contratações do Palmeiras para 2022: quem chegou e saiu do clube

Campeão da Libertadores em 2021, o Palmeiras já se projeta para entrar em campo na nova temporada do futebol brasileiro disposto a faturar mais títulos e marcar a história com grandes emoções. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o clube ganhou novos jogadores, enquanto se despediu de peças importantes no elenco. Confira quem são as contratações do Palmeiras para 2022 e quem ainda deve chegar.

Quais são as Contratações do Palmeiras para 2022?

Até janeiro de 2022, o Palmeiras já anunciou quatro jogadores. São eles Eduard Atuesta (meia), Jailson (volante), Rafael Navarro (atacante) e Marcelo Lomba (goleiro).

Com a rescisão de contrato do goleiro Jailson em 2021, o alviverde decidiu repatriar Marcelo Lomba, experiente guarda-redes que estava no Internacional. O atleta vai permanecer no Palmeiras até o fim de 2022 e deve brigar pela vaga de titular com Weverton.

Eduard Atuesta é outra nova peça no elenco. A partir de 2022, o meia colombiano promete mostrar todo o seu potencial em campo para buscar a titularidade absoluta.

Rafael Navarro, atacante experiente, também foi outra contratação importante no clube paulista. Em contrato válido por cinco anos, Navarro disputou a Série B com o Botafogo.

Por fim, o Palmeiras tem um novo Jailson em seu plantel de jogadores. Trata-se do volante de 26 anos que estava no Dalian Pro, da China. O anúncio do jogador foi o que chamou a atenção dos torcedores. Em vídeo, a apresentação de Jailson faz uma alusão a abertura da série Um Maluco no Pedaço, com Will Smith.

Assista a seguir o anúncio de Jailson.

Quem saiu do Palmeiras?

Assim como novos jogadores chegaram para integrar o elenco, o alviverde também perdeu peças importantes no fim da temporada de 2021. O goleiro Jailson, Willian Bigode e Felipe Melo são alguns dos atletas que se despediram do Palmeiras para vestirem outras camisas no futebol brasileiro.

Jailson, experiente guarda-redes de 40 anos, assinou com o Cruzeiro em dezembro. No entanto, com a mudança de gestão no clube após a compra de Ronaldo Fenômeno, o seu destino teve uma grande reviravolta e o contrato acabou sendo desfeito. Jailson está sem clube neste momento.

Willian e Felipe Melo, por outro lado, já foram apresentados no Fluminense.

Outros jogadores que deixaram o elenco do Palmeiras são Borja, Victor Luís e Danilo Barbosa. O atacante colombiano assinou com o Junior Barranquilla, da Colômbia, por 20 milhões de reais segundo o portal GE.

Já o lateral Victor Luís foi emprestado para o Ceará e Danilo Barbosa retornou ao Nice, da França, após o time recusar a renovação do empréstimo.

Quem deve chegar no Palmeiras em 2022?

Sob o comando de Leila Pereira na Presidência, o Palmeiras promete inflar ainda mais o seu elenco. Para isso, além das novas contratações, o clube continua atento no mercado de jogadores.

Estão na mira do Palmeiras os jogadores Carlos Salcedo, Yuri Alberto e Marcos Rojo. O primeiro é zagueiro no Tigres, elenco que eliminou o Porco no Mundial de 2020 na semifinal. Segundo informações do portal GE, o Palmeiras monitora a situação do defensor.

Já Marcos Rojo, atualmente no Boca Juniors, é outro que tem a sua situação assistida pelo alviverde. Yuri Alberto, do Internacional, é o que tem menos procura pela diretoria, já que pode permanecer no time gaúcho.

Quando o Palmeiras estreia em 2022?

O primeiro compromisso do Palmeiras acontece na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, contra a Ponte Preta pela primeira rodada do Campeonato Paulista a partir das 21h35, pelo horário de Brasília, no Allianz Parque.

O Palmeiras integra o grupo C do torneio com Botafogo-SP, Ituano e Mirassol, onde vai disputar doze rodadas para terminar em primeiro ou segundo lugar em seu grupo até chegar a próxima fase.

