Copa da Alemanha: veja as datas e onde assistir aos jogos da 2ª fase

A segunda fase da Copa da Alemanha 2020/21, ou DFB Pokal, tem início nesta terça-feira (22), com jogos em sistema eliminatório. Quem vencer, está classificado para as oitavas. Ademais, os jogos da segunda rodada, divididos em três horários: 14h, as 16h e 16h45, seguem até janeiro.

Como funciona a Copa da Alemanha?

A Copa da Alemanha possui cinco fases em esquema de mata-mata, com jogos únicos, visto que possuem apenas uma chance de garantir a classificação. Em caso de empate, a prorrogação é iniciada e se for necessário, a disputa de pênaltis.

A primeira fase tem 64 times disputando vaga. Entretanto, apenas 32 se classificam. Então, a partir daí, o sorteio pela Federação Alemã é realizado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na segunda fase, os times se enfrentam para definir quais 16 estão nas oitavas de final. Então, vem as quartas, semis e a tão esperada final que define o campeão. Além disso, o clube vencedor também leva uma grande quantia em dinheiro que pode ajudar e muito nos custeios internamente.

Onde assistir aos jogos da Copa da Alemanha?

As partidas da Copa da Alemanha possuem transmissão dos canais ESPN e ESPN Watch, na tv fechada.

Augsburg x RB Leipzig – 14h30 – ESPN Watch

Eintracht Braunschweig x Borussia Dortmund – 16h – ESPN

Elversberg x Borussia Mönchengladbach – 16h45 – ESPN Watch

Outros jogos da segunda fase

Ademais, estes jogos também acontecem na segunda fase da Copa da Alemanha. Entretanto, nenhum deles tem transmissão.

Na terça-feira (22/12):

Hoffenheim x Greuther Furth – 14h30 –

SSV Ulm 1846 x Schalke 04 – 14h30 –

Colônia x Vfl Osnabruck – 14h30 –

Union Berlin x Paderborn – 16h45 –

Dynamo Dresden x Darmstadt – 16h45 –

Na quarta-feira (23/12):

Rot-Weiss Essen x Dusseldorf – 14h30

Wolfsburg x Sandhausen – 14h30

Stuttgart x Freiburg – 14h30

Mainz x Bochum – 14h30

Hannover x Werder Bremen – 14h30

Wehen Wiesbaden x Jahn Ragensburg – 16h45

No dia 12 de janeiro:

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt – 16h45

Holstein Kiel x Bayern de Munique – 16h45