Copa da Liga Inglesa: confira os confrontos da semifinal

As quartas de final da Copa da Liga Inglesa chegaram ao fim nesta quarta-feira (23), com quatro times classificados para as semis da competição. O Tottenham enfrenta o Brentford, da segunda divisão, e os times da cidade de Manchester, o City e United, protagonizam clássico. O sorteio foi feito ao final dos jogos de hoje.

Tottenham e Brentford

Ao vencer o Stoke City nesta quarta-feira (23) por 3 a 1, com gols de Gareth Bale, Ben Davies e Harry Kane, a equipe de José Mourinho carimbou o passaporte para as semis da Copa da Liga Inglesa. Anteriormente, a equipe londrina bateu o Chelsea nas penalidades por 5 a 4 nas oitavas de final da competição.

Para a equipe de Brentford, da segunda divisão, o caminho foi mais complicado. Desde a primeira rodada, passou por Wycombe Wanderes, Southampton, West Bromwich, Fulham e o Newcastle. Assim, em feito inédito, alcançou as semis e busca conquistar o título para a alegria dos torcedores.

Manchester United e Manchester City

Ao superar o Everton nesta quarta por 2 a 0, gols de Cavani e Martial, o United garantiu a vaga nas semifinais da competição inglesa. Para chegar até aqui, superou Luton Town e Brighton, respectivamente.

Já o City, que goleou o Arsenal por 4 a 1, com Gabriel Jesus, Mahrez, Foden e Laporte, pode festejar já que está na penúltima fase da Copa. Assim, também jogou contra Bournemouth e Burnley.

Agora, as equipes rivais também vão protagonizar o clássico de Manchester na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Ademais, a rivalidade é forte tanto dentro quanto fora de campo.

Datas dos jogos da Copa da Liga Inglesa

Os duelos estão marcados para acontecer no dia 4 de janeiro de 2021. Quem vencer, garante vaga na final, que acontece no dia 25 de abril.