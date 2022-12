Copa do Mundo: horário do jogo do Uruguai hoje x Gana e como assistir ao vivo (02/12)

Copa do Mundo: horário do jogo do Uruguai hoje x Gana e como assistir ao vivo (02/12)

Pela terceira rodada do grupo H na Copa do Mundo, as seleções de Gana e Uruguai disputam a vaga da próxima fase nesta sexta-feira, 02 de dezembro. No Estádio Al Janoub, o jogo do Uruguai hoje vai começar às 12h (horário de Brasília). Quer saber como assistir? Confira todas as informações aqui no portal DCI.

Qual é o horário do jogo do Uruguai hoje ao vivo?

O jogo do Uruguai hoje na Copa do Mundo começa às 12h (horário de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos contra Gana.

No horário local, no Catar, a partida será iniciada às seis da tarde. Como o calor é muito forte na região árabe, a FIFA optou por colocar a grande maioria dos jogos à tarde, no finalzinho do dia e também durante a noite. Mesmo com o forte sistema de refrigeração, torcedores e jogadores sofrem.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha devem ficar atento com a diferença no horário com o de Brasília.

Horário do Catar: 18h

Horário de Brasília: 12h

Como assistir o jogo do Uruguai hoje ao vivo?

O jogo do Uruguai hoje vai passar na Globo e SporTV, para todos os estados do Brasil, além das plataformas do GloboPlay, FIFA+ e também no portal GE de graça e ao vivo.

Na TV aberta, é a Globo a grande responsável por exibir as emoções da última rodada que definirá quem avança até as oitavas. Luis Roberto vai contar a história ao lado de Roger Flores, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola.

Para quem prefere, o canal do SporTV também está disponível na TV paga. Aqui, é Rogério Corrêa e Renata Mendonça, Kléberson e Janette Arcanjo que comandam a transmissão.

Nas plataformas digitais, tanto na GloboPlay, FIFA+ e no GE, as opções para assistir são gratuitas. Não é necessário ser assinante em nenhuma.

GLOBO

SporTV

GloboPlat (aplicativo ou www.globoplay.globo.com)

FIFA+ (www.fifa.com ou aplicativo)

GE (www.ge.globo.com)

Onde vai ser o jogo do Uruguai hoje?

Gana x Uruguai vai ser celebrado no Al Janoub Stadium, localizado na cidade de Al-Wakrah, no Catar. O espaço tem capacidade para receber 44 mil torcedores.

O design do estádio é inspirado em velas tradicionais dos barcos dhow, homenagem ao passado de Al Wakrah. Ao redor do local tem espaços verdes, pista de ciclismo e corrida, áreas de recreação infantil e, no futuro, contará com um mercado e instalações comunitárias, além de uma mesquita e uma escola.

🏟️🇶🇦😍 Al Janoub Stadium in Al Wakrah City officially opened last night, three-and-a-half years ahead of the 2022 #WorldCup. And it is looking 👌 pic.twitter.com/qmxkbFfLlM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 17, 2019

Escalações:

Provável escalação do jogo de Gana hoje: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Samed, Partey, Kudus; Ayew, André Ayew e Iñaki Williams.

Provável escalação do jogo do Uruguai hoje: Rochet; Varela, Godín, Giménez, Mathías Oliveira; Bentancur, Vecino, De la Cruz, Valverde; Ñunez e Suárez (Cavani).

Nenhuma das seleções tem desfalques para o jogo desta sexta-feira. A grande dúvida fica com o elenco do jogo do Uruguai hoje, que terá Arrascaeta em seu dispor. O técnico, entretanto, não utilizou o jogador do Flamengo em nenhuma partida até aqui.

Como está o grupo H na Copa do Mundo?

O grupo H traz uma seleção já classificada de maneira antecipada, e três que ainda brigam pela segunda vaga até as oitavas de final.

Com Cristiano Ronaldo, Portugal já conquistou o seu espaço no mata-mata. Resta saber quem será o segundo sortudo a avançar. Gana, com 3 pontos, vem em segundo lugar enquanto Coreia do Sul e Uruguai se mantém com apenas um ponto.

Os africanos só precisam vencer, enquanto a Coreia e o Uruguai precisam vencer e torcer por derrota dos adversários na rodada.

GRUPO H

1 Portugal - 6 pontos

2 Gana - 3 pontos

3 Coreia do Sul - 1 ponto

4 Uruguai - 1 ponto

