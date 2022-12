Brasileiros se esbaldam com memes da Alemanha eliminada da Copa do Mundo 2022

Pela segunda edição consecutiva, a Alemanha está eliminada da Copa do Mundo na fase de grupos. Mesmo vencendo a Costa Rica por 4 a 2, a equipe alemã não conseguiu o saldo para se classificar devido ao triunfo do Japão. Torcedores aproveitaram os memes da Alemanha eliminada para provocarem os rivais no futebol nas redes sociais.

Melhores memes da Alemanha eliminada da Copa do Mundo

A seleção da Alemanha está eliminada da Copa do Mundo do Catar em 2022! Pela última rodada da fase de grupos, os alemães empataram com a Costa Rica em 2 a 2. Enquanto isso, o Japão virou a partida por 2 a 1 em cima da Espanha e garantiu a liderança no grupo E, além de desclassificar os alemães no grupo.

Com essa combinação de resultados, a Alemanha faz as malas e se despede mais uma vez do torneio de seleções da FIFA. Em 2018, o elenco tetracampeão também foi eliminado na fase de grupos, na Rússia.

Nas redes sociais, brasileiros comemoraram a eliminação dos alemães no Catar. Um dos motivos principal foi a lembrança do 7 a 1 e uma provável "vingança" contra os alemães em memes da Alemanha eliminada.

enfia o 7x1 no c*!!!!!! pic.twitter.com/6H7qoKWm9Z — carøl 🇧🇷 (@kccabeyoes) December 1, 2022

alemanha meteu 7x1 no brasil na copa de 2014 mas o custo disso tá sendo ser humilhada nas copas que tiveram depois dela pic.twitter.com/B6IKBX53gE — 卡罗尔 🇵🇸 444 (@beliexo) December 1, 2022

Alemanha só ladeira abaixo depois do 7x1 no Brasil pic.twitter.com/tWPZnPAHwy — nanda 🇧🇷 (@feehwales) December 1, 2022

Se tivessem economizado o 7x1 em 2014 poderiam fazer os 7 gols hj pic.twitter.com/4ZYaVz5bcS — Thai🇧🇷 (@thxaii) December 1, 2022

EU TE AMO COPA DO MUNDO! ISSO É COPA DO MUNDO! #GERCRC pic.twitter.com/GUJ18I00PU — Yve 🇧🇷🏆 (@yvesccp) December 1, 2022



O resultado do jogo do Japão também foi motivo de zoações com os internautas, já que basicamente a vitória diante da Espanha foi quem desclassificou os alemães.

Torcedores até brincaram com o fato da Copa do Catar ter muitas zebras.

Japão virou pra cima da Espanha e vira líder grupo. Eu tô igual a esse torcedor! Isso é Copa Do Mundo pic.twitter.com/9Sf46HncCb — Futebol De Chinelo (por: VITÃO) (@futebolDchinelo) December 1, 2022

EH O PODEROSO JAPAO MANDANDO A ALEMANHA PRA CASApic.twitter.com/Yjs3jXFsgm — samiraᶜᵉᶜ 🇧🇷 (@HAMlL7ON) December 1, 2022

alemanha tomando o empate contra a costa rica e o japão virou com a espanha pic.twitter.com/QKsuqx6Hz9 — 🇧🇷 (@firesmokwr) December 1, 2022

Japão ganhando e eliminando a Alemanha de brinde e eu to como? pic.twitter.com/nji31vPxhR — 🐦🐦🐦🐦 (@filipekiss) December 1, 2022

Olha o Japão fazendo o bem para o povo brasileiro pic.twitter.com/ZbGpTVE1g9 — jeff (@JeffyuriYuri) December 1, 2022

Como ficou a última rodada do grupo E na Copa?

Com a vitória do Japão em cima da Espanha na última rodada, os samurais passaram para a segunda fase da Copa do Mundo em primeiro lugar, com 6 pontos acumulados em duas vitórias e uma derrota.

Os espanhóis, por outro lado, ficaram em segundo lugar com 4 pontos. A Costa Rica buscou o resultado, mas parou no empate com a Alemanha e garantiu-se em terceiro lugar com os mesmos 4 pontos também, mas desvantagem no saldo de gols.

A Alemanha, repetindo 2018, ficou em último lugar com apenas 2 pontos, sem vencer na competição.

GRUPO E

1 Japão - 6 pontos

2 Espanha - 4 pontos

3 Costa Rica - 4 pontos

4 Alemanha - 2 pontos

Seleções classificadas para as oitavas de final

As seleções de Brasil, França, Portugal, Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Polônia, Austrália, Japão, Espanha, Marrocos e Croácia se classificaram.

As oitavas de final serão disputadas entre o sábado, 03 de dezembro, até a próxima terça-feira, dia 06. As partidas vão acontecer às 12h e 16h, horário de Brasília, por todos os oito estádios do Catar.

O chaveamento funciona da seguinte maneira: o líder do grupo A disputa as oitavas contra o segundo do B, enquanto o segundo colocado do grupo A joga contra o primeiro do B e assim sucessivamente.

