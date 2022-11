Lista das seleções eliminadas da Copa do Mundo 2022 até agora no Catar

Lista das seleções eliminadas da Copa do Mundo 2022 até agora no Catar

A Copa do Mundo 2022 da FIFA está quase encerrada com as partidas da fase de grupos, com a rodada final em andamento e algumas seleções eliminadas.

A rodada final dos jogos do grupo acontece até sexta-feira desta semana, com 32 times se tornando 16 até o fim de semana.

Duas seleções deixaram o torneio após as duas primeiras rodadas do torneio, e muitas outras as seguirão nos próximos vôos saindo de Doha.

Quais as seleções eliminadas da Copa do Mundo?

O anfitrião Catar se tornou o primeiro time a sair da Copa do Mundo de 2022, após derrota para o Senegal, sua segunda derrota consecutiva após derrota para o Equador na primeira partida.

Também se tornou a única nação anfitriã a sair do torneio após a segunda jornada.

No Grupo B, Irã e País de Gales não conseguiram avançar para as eliminatórias após derrotas para EUA e Inglaterra, respectivamente.

O Canadá, que voltou à Copa do Mundo da FIFA após 36 anos, veio em seguida. O Maple Leafs se mostrou promissor contra a Bélgica, mas perdeu a partida, com Michy Batshuayi marcando o gol da vitória.

Na partida seguinte, embora Alphonso Davies tenha marcado o primeiro gol do Canadá na Copa do Mundo, a Croácia, vice-campeã de 2018, voltou com três gols, eliminando-os do torneio.

Na terceira jornada, mais dois países foram eliminados da Copa . Aqui está uma lista dos países que foram eliminados do torneio até agora.

No Grupo D, a Tunísia, apesar de ter feito uma grande luta contra a França, foi eliminada depois que a Austrália venceu por 1 a 0 a Dinamarca, que também foi eliminada do torneio.

Veja as seleções eliminadas grupo a grupo:

Grupo A: Equador, Catar

Grupo B: Irã, País de Gales

Grupo C: Arábia Saudita, México

Grupo D: Tunísia, Dinamarca

Grupo F: Canadá

Equipes classificadas para a próxima fase:

França

Brasil

Portugal

Holanda

Senegal

EUA

Inglaterra

Austrália

Ainda na disputa:

Argentina

Bélgica

Camarões

Costa Rica

Croácia

Alemanha

Gana

Japão

Marrocos

Polônia

Sérvia

Coreia do Sul

Espanha

Suíça

Uruguai

