Equipes de Oeste e Internacional disputam a liderança do grupo nesta quarta-feira pela Copinha

Copinha: Onde assistir jogo do Internacional x Oeste ao vivo (11/01/23)

Internacional e Oeste disputam a liderança do grupo 24 nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (Horário de Brasília), direto da Arena Barueri. Empatados com seis pontos, os elencos vão brigar pela terceira rodada da fase de grupos. O jogo do Internacional hoje vai ter transmissão na TV aberta e fechada ao vivo.

Transmissão jogo do Internacional na Copinha hoje

Rede Vida e SporTV vão transmitir o jogo do Internacional na Copinha hoje às 21h45 (Horário de Brasília).

Na TV aberta, a emissora da Rede Vida transmite a partida para todo o Brasil ao vivo, disponível tanto nos canais abertos como entre as operadoras.

Outra opção é o SporTV, também com transmissão ao vivo. Porém, somente assinantes é que tem acesso ao conteúdo da programação entre operadoras de TV por assinatura.

Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar a partir das 20h45, por conta do fuso horário.

Também dá para assistir a retransmissão no GloboPlay, para os assinantes.

Classificação do grupo do Inter na Copinha

Internacional e Oeste são os únicos a brigarem pela vaga na próxima fase da Copinha pelo grupo 24. Os times vão disputar nesta quarta-feira para saber quem avança em primeiro e segundo lugar.

Fluminense do Piauí e Rosário já estão fora da briga por contarem com 0 pontos marcados, ou seja, perderem os dois jogos que disputaram até aqui contra os adversários.

O Inter é o favorito na disputa, mas tudo pode acontecer.

GRUPO 24

Internacional - 6 pontos

2 Oeste - 6 pontos

3 Fluminense PI - 0 pontos

4 Rosário Central - 0 pontos

Quem o Internacional vai pegar na segunda fase?

O Internacional poderá enfrentar na segunda fase da Copinha o Ska Brasil ou o Aster, de acordo com a posição em que terminar na fase de grupos.

O elenco do Inter vai brigar pela liderança nesta quarta-feira. O time gaúcho pega o Ska Brasil se fechar a primeira etapa em segundo lugar. Porém, caso contrário, aí vai jogar contra o Aster se fechar em primeiro.

Tudo vai depender dos resultados. A segunda fase, entretanto, não tem dia marcado e nem horário ou local pela Federação.

