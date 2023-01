Como assistir o Campeonato Carioca 2023 de graça na TV e online

Vai começar o Campeonato Carioca, um dos mais importantes torneios estaduais do país. Em um complexo sistema de disputa separado em três fases, doze equipes entram em campo a partir de 12 de janeiro para conquistar o título de campeão carioca da temporada. Mas como assistir o Campeonato Carioca 2023?

Entenda como vai funcionar a transmissão do Carioca, os principais detalhes e a primeira rodada de jogos.

Onde assistir os jogos do Campeonato Carioca 2023

A partir de janeiro, a Rede Bandeiras será a nova casa do Campeonato Carioca, com transmissão na TV aberta para todo o estado do Rio de Janeiro ao vivo.

O segundo maior estadual do país está de casa nova. Os principais jogos da competição serão transmitidos pela emissora, desde a Taça Guanabara até a final em abril do Campeonato Carioca.

Para as transmissões, a BAND definiu um time de craques. Sérgio Maurício e Roby Porto serão os narradores, enquanto Ricardo Rocha, Washington "Coração Valente", Athirson e Carlos Alberto serão comentaristas. Já Glenda Kozlovski estará direto dos estádios ao lado de Getúlio Vargas.

Outra oportunidade de assistir é sintonizar o site da emissora (www.band.uol.com.br). Porém, o portal apenas retransmite as imagens da TV aberta.

Ainda não há informações de outras plataformas que vão transmitir o jogo online.

Quais equipes disputam a Taça Guanabara

Disputam a Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, as equipes de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Audax, Bangu, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Resende, Portuguesa e Volta Redonda.

A primeira fase contará com os doze participantes do estadual, onde disputam em pontos corridos por onze rodadas. Depois, conforma as próximas etapas se aproximam, o número vai caindo até alcançar a fase final entre os dois concorrentes ao título.

Acompanhe a programação da primeira semana do Campeonato Carioca.

QUINTA-FEIRA, 12/01 (Quinta rodada)

Flamengo x Audax - 21h30

SÁBADO, 14/01 (Primeira rodada)

Nova Igualu x Volta Redonda - 15h30

Resende x Fluminense - 16h

Vasco x Madureira - 18h

DOMINGO, 15/01 (Primeira rodada)

Boavista x Bangu - 15h30

Botafogo x Audax - 16h

Flamengo x Portuguesa - 18h

Como funciona o Campeonato Carioca

Em 2023, o Campeonato Carioca segue o mesmo sistema da temporada passada. A primeira fase é a Taça Guanabara, onde as doze equipes entram em campo por 11 rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante ao elenco vencedor três pontos e o empate apenas um para ambos.

Ao fim da última rodada disputada, os quatro primeiros da classificação avançam para a semifinal do Campeonato Carioca, enquanto o primeiro colocado será coroado o campeão da Taça e o último será rebaixado para a segunda divisão.

Depois, os times que ficaram entre 5º até o 8º lugar na tabela jogam a semifinal da Taça Rio, competição secundária do Campeonato Carioca.

Por fim, a semifinal do Campeonato Carioca será disputada em jogos de ida e volta entre os quatro melhores da classificação da Taça Guanabara.

Leia AQUI para saber o regulamento e os principais detalhes do Campeonato Carioca.

Quando é a final do Cariocão 2023?

A FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, definiu o calendário com as principais datas da temporada no Campeonato Carioca.

A Taça Guanabara, primeira etapa, terá inicio em 12 de janeiro, com partida antecipada entre Flamengo e Audax. Já a final entre os dois melhores da temporada será em abril.

Confira o calendário completo do Campeonato Carioca 2023.

Taça Guanabara - 12 de janeiro até 12 de março

Semifinal - 15 e 26 de março

Final - 2 e 9 de abril de 2023

