Onde assistir o Campeonato Cearense 2023 ao vivo na TV e online

O Campeonato Cearense vai começar! Dez equipes do futebol regional entram em campo na busca do título logo no início da temporada. A primeira fase tem início no próximo sábado, 14 de janeiro, com o Fortaleza em campo. Saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Cearense 2023, como funciona e quais equipes disputam.

Transmissão do Campeonato Cearense 2023

Os jogos do Campeonato Cearense 2023 serão transmitidos na TV Cidade, no canal aberto, além do FCF TV no Youtube de graça e ao vivo.

Disponível na TV aberta, a TV Cidade, afiliada da Record no Ceará e operando no canal 8, vai exibir pelo menos um jogo por rodada esta temporada. Basta sintonizar no canal para assistir de graça.

Outra opção é o canal do FCF TV no Youtube, onde quase todos os jogos da rodada serão transmitidos ao vivo e de graça ao público. O torcedor só precisa acessar seja pelo navegador ou aplicativo no celular ou smartv.

Porém, de acordo com o site O Povo, os streamings DAZN e Dale App disputam para comprar os direitos de transmissão do Campeonato Cearense. Ainda não há atualizações sobre quem deve levar a melhor, mas é sabido que o torcedor vai conquistar mais uma maneira de assistir os jogos.

Tabela de jogos da primeira rodada do Campeonato Cearense

A primeira rodada do Campeonato Cearense 2023 tem início no sábado, 14 de janeiro, com cinco partidas entre as dez equipes da competição em horários distintos.

O Fortaleza estreia contra o Iguatu, enquanto o Ceará disputa diante do Guarani na primeira rodada da primeira etapa da competição.

SÁBADO, 14/01:

Fortaleza x Iguatu - 16h (TV Cidade)

Maracanã x Caucaia - 18h30 (FCF TV)

DOMINGO, 15/01:

Guarani x Ceará - 17h (FCF TV)

FC Atlético x Pacajus - 19h30 (FCF TV)

SEGUNDA-FEIRA, 16/01:

Ferroviário x Barbalha - 20h (FCF TV)

Como funciona o estadual do Ceará?

O Campeonato Cearense é realizado em quatro fases: a primeira fase, as quartas de final, semifinal e a final. Depois, o quadrangular do rebaixamento também será realizado para definir quem vai para a segunda divisão.

A primeira fase traz as dez equipes divididas em dois grupos de cinco. Elas jogam em turno único por cinco rodadas em pontos corridos. Em cada grupo, os líderes avançam direto para a semifinal enquanto o segundo e terceiro vão para as quartas de final.

A partir das quartas de final, os jogos acontecem em ida e volta. O chaveamento será da seguinte maneira: 3ª colocado grupo A x 2º colocado grupo A versus 3º lugar grupo B x 2º lugar grupo B.

O mesmo acontece na semifinal, mas com os líderes de cada grupo. Depois, os vencedores vão para a final também em ida e volta.

