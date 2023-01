Onde assistir os jogos da Copinha 2023 na TV e online

A Copa São Paulo de Futebol Júnior reúne cento e vinte e oito equipes na primeira fase. Considerada a maior competição de base no Brasil, cada um dos elencos disputa o tão sonhado título de melhor equipe sub 20 do país. Mas onde assistir os jogos da Copinha 2023? Confira o passo a passo de cada plataforma.

Onde assistir os jogos da Copinha 2023 na TV

O torcedor pode assistir aos jogos da Copinha nos canais Rede Vida e SporTV, tanto no canal pago como na TV aberta em todo o país.

A Rede Vida, disponível na TV aberta, adquiriu os direitos de transmissão de seis partidas na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No total foram dois jogos do Corinthians, dois do São Paulo, um do Flamengo e outro do Internacional na fase de grupos.

Dá para assistir a Rede Vida em todo território nacional através do sinal aberto entre as principais capitais do país apenas ligando no canal indicado totalmente de graça. Saiba qual é o número do canal no seu estado AQUI.

Outra maneira de assistir aos jogos é o canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. É necessário obter o pacote de canais de esporte na programação.

O SporTV transmite somente os jogos dos principais times do Brasil em seu canal. Isso significa que times de menor expressão acabam não ganham espaço.

Assistir jogos da Copa São Paulo online

Também dá para assistir aos jogos da Copinha pelo celular ou até mesmo no computador de graça.

A primeira opção do torcedor é assistir a retransmissão através do GloboPlay, disponível somente para quem é assinante da TV fechada ou da própria plataforma de streaming. Basta assinalar o email e a senha de usuário e encontrar a transmissão do canal pago.

Mas para quem não é assinante e quer assistir ao conteúdo da Copinha de graça existem duas opções: o Youtube e a plataforma Paulistão Play.

O canal do Youtube no Paulistão está disponível para todo o público de graça. É só entrar no site pelo computador ou no aplicativo gratuito, procurar pelo canal e assistir online.

Também dá para encontrar os jogos da rodada, principalmente clubes menores, no Paulistão Play, plataforma de streaming oficial da FPF (www.paulistaplay.com.br). O torcedor só precisa se cadastrar com email e senha sem precisar pagar nada.

Fase mata-mata da Copinha

Com o fim da fase de grupos na Copinha, os torcedores querem saber quando começa o mata-mata na temporada, a etapa onde o vencedor do confronto avança mas o perdedor é eliminado.

A segunda fase tem início no dia 12 de janeiro, quinta-feira, até a sexta. Já a terceira fase está marcada para o fim de semana.

Confira a agenda completa da fase eliminatória da Copinha 2023.

SEGUNDA FASE:

Quinta-feira (12/01/2023) e Sexta-feira (13/01/2023)

TERCEIRA FASE:

Sábado (14/01/2023) e Domingo (15/01/2023)

OITAVAS DE FINAL:

Segunda-feira (16/01/2023) e Terça-feira (17/01/2023)

QUARTAS DE FINAL:

Quarta-feira (18/01/2023) e Quinta-feira (19/01/2023)

SEMIFINAL:

Sábado (21/01/2023) e Domingo (22/01/2023)

FINAL:

Quarta-feira (25/01/2023)

Final da Copinha

A grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior está marcada para 25 de janeiro de 2023, com horário e local a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol, a FPF.

O dia da decisão entre os dois finalistas é sempre o aniversário da cidade de São Paulo, feriado para os moradores da capital. Tradicionalmente, a final era sempre jogada no Pacaembu, mas como o espaço passa por reformas não pode mais receber jogos ou eventos.

No ano passado, a final da Copinha aconteceu no Allianz Parque entre Palmeiras e Santos, com conquista de título por parte do Verdão.

