Corinthians e Palmeiras hoje: horário da final do Paulistão 2025

O segundo jogo da final do Paulistão 2025 será disputado na quinta-feira, 27 de março, Corinthians e Palmeiras, a partida das 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Diferentemente dos outros campeonatos, a decisão do Paulista não será em um domingo.

Isso aconteceu porque em razão da Data Fifa, que ocorre entre 20 e 25 de março. Como os clubes podem perder jogadores convocados para seleções, a Federação Paulista de Futebol ajustou o calendário para evitar desfalques. Memphis Depay, por exemplo, atuou pela Holanda.

O jogo da final do Paulistão hoje vai passar na Record TV, Play Plus, R7, CazéTV/Youtube, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping. A Globo exibe a final do Campeonato Carioca.

Corinthians tem vantagem na final do Paulista

Além de jogar em casa, o Corinthians tem vantagem na final do Paulistão 2025 porquê venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, na ida.

Além do placar, o Timão quebrou um tabu: foi a primeira vitória contra o Palmeiras no Allianz desde que Abel Ferreira assumiu o comando alviverde. Agora, jogando em casa e com a vantagem no regulamento, o Corinthians está a um passo do título estadual.

Matheus Delgado Candançan foi definido como o árbitro principal do jogo.

Acompanhe tudo sobre futebol no DCI.