Corinthians precisa ganhar por 4 gols para seguir na Libertadores

Após perder para o Barcelona por 3 a 0, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores, o Corinthians precisa de um milagre para continuar na competição. O Timão vai ter que marcar pelo menos 4 gols. A boa notícia é que o jogo vai ser na Neo Química Arena.

O que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores 2025?

O Corinthians sonha com a segunda Libertadores, mas para isso o clube terá um desafio que até hoje não conseguiu superar: ganhar do Barcelona do Equador por por quatro ou mais gols de diferença para ficar com a vaga. Se o Timão marcar 3 gols, então a decisão para os pênaltis.

Se perder, o Alvinegro diz ao adeus a disputa, mas poderá jogar na CONMEBOL Sul-Americana.

O jogo da volta contra o Barcelona-EQU será no dia 12 de março, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo. A partida vai ter transmissão ao vivo no Disney+.

Retrospecto de eliminações do Timão na Libertadores

Nas últimas dez participações do Corinthians na Libertadores, o clube foi eliminado nas seguintes fases:

2023: Fase de grupos – eliminado pelo Independiente Del Valle

2022: Quartas de final – eliminado pelo Flamengo.

2020: Segunda fase preliminar, eliminado pelo Guaraní-PAR.

2018: Oitavas de final.

2016: Oitavas de final.

2015: Oitavas de final.

2013: Oitavas de final, eliminado pelo Boca Juniors.

2012: Campeão invicto.

2011: Primeira fase preliminar, eliminado pelo Tolima.

2010: Oitavas de final.