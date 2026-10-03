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Brabas hoje: onde assistir São Paulo x Corinthians feminino na final do Brasileiro ao vivo

Transmissão do jogo do Corinthians hoje começa às 16h30

Escrito por Anny Malagolini
onde assistir São Paulo x Corinthians feminino Foto: imagem gerada IA
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São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, dia 3, às 16h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pelo segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A partida define o campeão nacional da temporada.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge tv, TV Brasil, NSports e UOL. O ge também fará o acompanhamento dos principais lances em tempo real.

No primeiro jogo da decisão, disputado na Neo Química Arena, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada. Gabi Zanotti colocou as donas da casa na frente, mas Isa Guimarães e Giovanna Crivelari marcaram para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo precisa apenas de um empate para conquistar o título. O Corinthians terá de vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo regulamentar. Uma vitória corintiana por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

Quantos Brasileirões o Corinthians feminino tem?

O Sport Club Corinthians Paulista feminino segue como o maior campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, somando sete títulos até o início de 2026. A equipe ampliou sua hegemonia ao conquistar o campeonato de 2025, chegando ao sétimo troféu na competição.

A trajetória de conquistas do Timão no Brasileirão Feminino, que começou em 2018 contra o Rio Preto, teve sequência em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e, mais recentemente, em 2025. As adversárias nas finais foram, respectivamente, Rio Preto, Avaí Kindermann, Palmeiras, Internacional, Ferroviária, São Paulo e São Paulo.

Atualmente, em outubro de 2026, o Corinthians está disputando a final do Brasileirão Feminino contra o São Paulo. Após perder por 2 a 1 no jogo de ida, a equipe alvinegra busca seu oitavo troféu na competição, o que ampliaria ainda mais sua vantagem como o clube mais vitorioso da história do torneio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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