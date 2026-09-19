Corinthians pode ser rebaixado? UFMG atualiza chance na 28ª rodada do Brasileirão

O Corinthians chega à 28ª rodada do Campeonato Brasileiro em situação que volta a preocupar a torcida. Com 32 pontos, o time aparece na 14ª posição e tem apenas quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Restam 11 partidas para o fim da competição. Isso pode significar um caminho para o rebaixamento?

Qual é a chance de rebaixamento do Corinthians no Brasileirão?

De acordo com a projeção do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Corinthians tem 13,4% de probabilidade de ser rebaixado para a Série B ao fim do Campeonato Brasileiro. O percentual aparece em um momento ruim para o clube. O Corinthians perdeu os últimos cinco jogos pelo Brasileirão e viu a distância para a parte de baixo da tabela diminuir. A campanha após 27 rodadas é de oito vitórias, oito empates e 11 derrotas.

A projeção considera o desempenho das equipes e os resultados possíveis nas rodadas restantes. O Corinthians está atrás de clubes como Internacional, Grêmio, Vasco e Mirassol na classificação, mas ainda tem uma margem sobre os times que ocupam as últimas posições.

Na projeção apresentada pela UFMG, a Chapecoense aparece com 99% de chance de queda, enquanto o Remo tem 89%. Internacional e Grêmio também estão acima dos 50%. O Corinthians aparece com percentual menor, mas já em uma faixa que coloca o clube no radar da disputa contra o rebaixamento.

A situação exige atenção principalmente pela sequência recente. Em cinco partidas, o time não conseguiu somar pontos, aumentando a pressão para as 11 rodadas finais.

O momento do Corinthians piorou justamente na reta decisiva da temporada. Além da sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o clube acabou eliminado da Libertadores nas quartas de final.

A eliminação aconteceu diante do Estudiantes, que venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena. O Corinthians teve a oportunidade de levar a partida para outro cenário nos minutos finais, mas Memphis Depay desperdiçou um pênalti. A cobrança perdida encerrou uma noite de frustração para o time, que deixou a Libertadores e passou a concentrar sua temporada no Brasileirão.

Agora, o Corinthians terá 11 jogos para tentar recuperar a pontuação e aumentar a distância para o Z4. O próximo compromisso será contra o Fluminense, pela 28ª rodada.

Quantas vezes o Corinthians foi rebaixado no Brasileirão?

O Corinthians foi rebaixado uma vez na história do Campeonato Brasileiro. A queda aconteceu em 2007, quando o clube terminou a competição na 17ª colocação, com 44 pontos.

Na última rodada daquele campeonato, o Corinthians empatou com o Grêmio e não conseguiu escapar da zona de rebaixamento. A equipe terminou a campanha com dez vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

Desde então, o clube não voltou a disputar a Série B. A possibilidade de um novo rebaixamento, portanto, ganha peso entre os torcedores sempre que o time se aproxima das últimas posições.

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