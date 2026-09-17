Futebol

VÍDEO: Memphis erra pênalti e Corinthians é eliminado da Libertadores

Corinthians foi eliminado nas quartas de final

Escrito por Anny Malagolini
Corinthians é eliminado da Libertadores DCI
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O Corinthians está eliminado da Copa Libertadores. O time paulista perdeu para o Estudiantes em casa nesta quarta-feira, 16 de setembro, e deixou a competição após uma partida marcada por pressão, poucas oportunidades claras e um pênalti desperdiçado por Memphis Depay.

O lance decisivo aconteceu aos 53 minutos do segundo tempo. Após uma bola tocar no braço de um jogador do Estudiantes dentro da área, o árbitro Jesús Valenzuela foi chamado pelo VAR e, depois da revisão, marcou a penalidade para o Corinthians.

Memphis assumiu a responsabilidade pela cobrança. O atacante partiu para a bola aos 54 minutos, mas isolou a finalização, desperdiçando a chance de colocar o Corinthians novamente na disputa.

Pouco depois, aos 42 minutos, o Estudiantes conseguiu marcar. Palacios fez a jogada pela esquerda e cruzou para Castro, que apareceu livre para finalizar e mandar a bola para o fundo da rede.

Em desvantagem no placar, o Corinthians se lançou ao ataque nos minutos finais. A equipe tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para criar jogadas perigosas e passou a apostar em bolas levantadas na área.

O segundo tempo ainda teve alterações dos dois lados. No Corinthians, entraram Lingard, Pedro Raul e Gui Negão nos lugares de Bidon, Gabriel Paulista e Allan.

Com o resultado, o Corinthians deixa a Copa Libertadores. O Estudiantes avança na competição.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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