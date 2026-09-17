VÍDEO: Memphis erra pênalti e Corinthians é eliminado da Libertadores
Corinthians foi eliminado nas quartas de final
O Corinthians está eliminado da Copa Libertadores. O time paulista perdeu para o Estudiantes em casa nesta quarta-feira, 16 de setembro, e deixou a competição após uma partida marcada por pressão, poucas oportunidades claras e um pênalti desperdiçado por Memphis Depay.
O lance decisivo aconteceu aos 53 minutos do segundo tempo. Após uma bola tocar no braço de um jogador do Estudiantes dentro da área, o árbitro Jesús Valenzuela foi chamado pelo VAR e, depois da revisão, marcou a penalidade para o Corinthians.
Memphis assumiu a responsabilidade pela cobrança. O atacante partiu para a bola aos 54 minutos, mas isolou a finalização, desperdiçando a chance de colocar o Corinthians novamente na disputa.
Pouco depois, aos 42 minutos, o Estudiantes conseguiu marcar. Palacios fez a jogada pela esquerda e cruzou para Castro, que apareceu livre para finalizar e mandar a bola para o fundo da rede.
Em desvantagem no placar, o Corinthians se lançou ao ataque nos minutos finais. A equipe tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para criar jogadas perigosas e passou a apostar em bolas levantadas na área.
O segundo tempo ainda teve alterações dos dois lados. No Corinthians, entraram Lingard, Pedro Raul e Gui Negão nos lugares de Bidon, Gabriel Paulista e Allan.
Com o resultado, o Corinthians deixa a Copa Libertadores. O Estudiantes avança na competição.
memphis depay isola o pênalti do empate no último minuto de jogo— out of context brasileirão (@oocbrsao) September 17, 2026
o corinthians está fora da libertadores pic.twitter.com/n9cvLBVQiM