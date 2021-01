Cornellá x Atlético de Madrid (06/01): onde assistir ao jogo da Copa do Rei

Cornellá e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 14h, no Estádio Municipal de Cornella, pela segunda fase da Copa do Rei. Em jogo único, quem vencer a partida está classificado para a terceira fase da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Cornellá x Atlético de Madrid: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Cornellá disputa atualmente a terceira divisão espanhola, isto é, a Segunda B. Pelo grupo 3 da divisão A, ocupa o 7º lugar, com onze pontos. Ademais, pela Copa do Rei, venceu o time do Marino para passar de fase.

Líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid possui trinta e oito pontos, ou seja, dois a mais que o Real Madrid. Para chegar até aqui, o Atleti precisou vencer o Cardassar. Por fim, enfrenta o Chelsea nas oitavas da Champions League.

Possíveis escalações de Cornellá x Atlético de Madrid

Sem muitas opções e baixas, é provável então que o time anfitrião utilize a mesma escalação da última partida.

Possível Cornellá: Juan; Prieto, Jiménez, García, Estellés; Dorca, Medina; Fernández, Marcet, Gila; Borrego.

Para o treinador Simeone, João Felix está de volta ao plantel de jogadores. Ademais, é esperado que o argentino coloque força máxima em campo já que a partida é decisiva.

Possível Atléti: Oblak; Lodi, Savic, Hermoso, Felipe; Llorente, Koke, Herrera, Carrasco; João Felix, Suarez.

Confira os jogos da Copa do Rei

Além disso, a segunda fase da Copa do Rei também traz outros jogos. Assim, confira todas as partidas de hoje e onde assistir.

La Nucia x Elche – 08h – Watch ESPN

Numancia x Almeria – 08h

Socuellamos x Leganés – 08h

Club Portugalete x Levante – 08h – Watch ESPN

Cultural Leonesa x Granada – 13h – Watch ESPN

Navalcarnero x Las Palmas – 13h

Clube Haro x Rayo Vallecano – 13h

Mutilvera x Betis – 13h – ESPN

Burgo x Espanyol – 15h

Olot x Osasuna – 15h

Dep. La Coruna x Alavés – 15h – Watch ESPN

Castellon x Tenerife – 16h

Fuenlabrada x Mallorca – 17h

Málaga x Real Oviedo – 17h