Costa Rica x Nova Zelândia: onde assistir repescagem 2022 hoje (14/06)

Equipes disputam a repescagem final em busca da vaga da Copa do Mundo do Catar

Conheceremos mais um participante da Copa do Mundo no Catar nesta terça-feira (13/06). As seleções de Costa Rica e Nova Zelândia disputam a repescagem mundial a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio Al Rayyan Stadium, no Catar, em partida única. Fique atento ao texto e descubra onde assistir Costa Rica x Nova Zelândia hoje.

A equipe da Costa Rica ganhou o direito de jogar a repescagem da Copa hoje depois de terminar em 4º lugar no octogonal final das Eliminatórias da Concacaf, em março deste ano. A competição é realizada entre os continentes para determinar quem avança até o Mundial da FIFA. A seleção da Costa Rica, entretanto, garantiu a vaga para a repescagem.

Do outro lado, a seleção da Nova Zelândia terminou a fase de grupos nas Eliminatórias da Oceania em primeiro lugar, superando Papua Nova Guiné, Finji e Nova Caledônia. Depois, na semifinal, bateu o Taiti e, por fim, ganhou de goleada das Ilhas Salomões.

Detalhes do jogo da Repescagem da Copa 2022

Jogo: Costa Rica x Nova Zelândia

Data: 14/06/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Al Rayyan Stadium, no Catar

Onde assistir Costa Rica x Nova Zelândia hoje?

O jogo entre Costa Rica x Nova Zelândia hoje vai passar no SporTV 2 e Globo Play.

Com transmissão exclusiva, o confronto da repescagem mundial para a Copa do Mundo será transmitido somente para os assinantes da TV paga. Basta sintonizar o canal e curtir todos os momentos da partida.

Outra maneira de acompanhar é o Globo Play, serviço de streaming da TV Globo, também disponível somente por assinatura.

O aplicativo está disponível apenas no celular, tablet, computador e até na smart TV. Para ligar a sua conta do streaming na TV basta baixar a plataforma através da loja de aplicativos.

Costa Rica x Nova Zelândia

Por mais incrível que pareça, esta não é a primeira vez que as seleções se enfrentam dentro de campo. Lá em 2007, no dia 24 de março, elas disputaram amistoso preparatório.

Pelo placar de 4 x 0, a Costa Rica levou a melhor e saiu como a grande vencedores do duelo entre fortes equipes do futebol internacional.

No jogo desta terça-feira, não há como medir nenhum dos dois elencos como favorito porque ambos tem apresentado bom desempenho dentro de campo. Por isso, o torcedor pode esperar um embate equilibrado.

Notícias e desfalques do jogo de hoje na repescagem

Os anfitriões não podem utilizar Cristian Gamboa, lateral, Alonso Martínez, Ronald Matarrita e José Guillermo Ortiz, todos lesionados. O clube confirmou a não presença de todos os atletas e, por isso, terá de pensar em substitutos.

Já os neozelandeses, por outro lado, vão contar com dois desfalques não poderão contar com Singh e Ryan Thomas, também por estarem lesionados.

Escalações Costa Rica x Nova Zelândia:

Costa Rica:

Keylor Navas; Francisco Calvo, Bryan Ovedo, Óscar Duarte, Carlos Martínez; Tejeda, Celso Borges, Campbell, Aguillera; Fuller e Venegas.

Nova Zelândia:

Marinovic; Tuiloma, Reid, Tommy Smith; Barbarouses, Tim Payne, Joe Bell, Liberato Cacete; Chris Wood, Alex Greive e Garbett.