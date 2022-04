Copa do Mundo 2022: tabela de jogos e horários da disputa no Catar

É ano de Copa. Então, nada mais justo do que se preparar bem para assistir a maior competição de futebol mundial. O que você precisa saber sobre a competição? Qual é a tabela de jogos e horários da Copa do Mundo 2022? Confira tudo e se programe para acompanhar a competição.

Copa do mundo 2022 tabela de jogos e horários

A Copa do mundo 2022 será em novembro, mas a tabela de jogos e horários já foram definidos. No dia 21 de novembro, o apito marca o início da Copa do Mundo Catar 2022. A partir das 7h (horário de Brasília), os torcedores poderão acompanhar a estreia de Senegal e Holanda no Mundial.

Vale salientar que, diferente dos anos anteriores, a partida de estreia da competição não será composta pela seleção do país sede. Apesar do Catar ter seu primeiro jogo também no dia 21, a seleção só entrará em campo às 13h, enfrentando o Equador.

Confira como será o dia de estreia na Copa do Mundo 2022:

21/11 (segunda-feira)

Primeiro jogo: Senegal x Holanda.

Horário: 7h

Estádio: Al Thumama

Segundo jogo: Inglaterra x Irã

Horário: 10h

Estádio: Khalifa

Terceiro jogo: Catar x Equador

Horário: 13h

Estádio: Al Bayt Stadium

Quarto jogo: Estados Unidos x País de Gales ou Escócia ou Ucrânia

Horário: 16h

Estádio: Ahmad Bin Ali (Al Rayyan)

* Esse quarto jogo ainda está indefinido. País de Gales ainda jogará com o vencedor do jogo Escócia x Ucrânia para definir quem garantirá a vaga da repescagem para a Copa do Mundo 2022.

Quem o Brasil enfrentará na fase de grupos?

Por ter entrado como cabeça de chave na competição, a seleção brasileira encabeça o grupo G da Copa do Mundo e enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões nessa primeira fase. Tabela de jogos e horários da Copa do Mundo 2022 já foram divulgados.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo Catar 2022 será no dia 24 de novembro, às 16h (horário de Brasília), em jogo contra a Sérvia, que acontecerá no Lusail Stadium.

Depois disso, pegará a Suíça, no dia 28 de novembro, às 13h, no Stadium 974, na cidade de Doha. E, no dia 2 de dezembro, enfrentará a seleção de Camarões, na última rodada da fase de grupos, às 16h, no Lusail Stadium.

A Copa do Mundo Catar 2022 será disputada em três cidades principais do Catar: Doha, Al Wakrah e Al Khor. As três ficam bem perto umas das outras, o que facilita o traslado tanto das delegações, quanto de torcedores e equipes de imprensa.

Nessa fase de grupos, o Brasil jogará em dois estádios: Lusail e o Estádio 974 (também chamado de Ras Abu Aboud). Os dois ficam na cidade de Doha, com 27 quilômetros de distância de um para o outro.

Inclusive, a final da Copa do Mundo 2022 será disputada no Lusail Stadium.

Como ficou o chaveamento da Copa do Mundo Catar 2022?

Na Copa do Mundo 2022, a tabela de jogos das seleções foi organizada seguindo o sorteio da fase de grupos. Os cabeças de chave são: Catar (país sede), Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Bélgica, Brasil e Portugual.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2022 e os horários dos jogos:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Indefinido.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Indefinido, Dinamarca e Tunisia.

Grupo E: Espanha, Indefinido, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia.

Na Copa do Mundo 2022, a tabela de jogos ainda está em aberto, com algumas indefinições. Mas, os horários das partidas da Copa do Mundo 2022 já foram divulgados.

Os jogos da fase de grupos acontecerão às 7h, 10h, 13h e 16h. Apenas na última rodada, os times se enfrentarão às 12h e às 16h, com dois jogos simultâneos por grupo.

As partidas das oitavas e quartas de final ficaram para as 12h e 16h. Enquanto as semifinais serão disputadas apenas às 16h e a decisão do 3º colocado e a final às 12h.

* Considerado o horário de Brasília.

Quando será a repescagem para a Copa 2022?

Três grupos da Copa do Mundo 2022 ainda estão com indecisões. As chaves B, D e E esperam jogos de repescagem, portanto, para definir seus últimos integrantes.

Na Europa, para completar o Grupo B da Copa do Mundo 2022, o País de Gales espera o vencedor do jogo Escócia x Ucrânia. Devido à guerra entre Ucrânia e Rússia, a partida precisou ser adiada.

Na América do Sul, o Peru garantiu um lugar na repescagem da Copa do Mundo e irá enfrentar o vencedor da partida Emirados Árabes x Austrália; as duas seleções ainda disputam a última fase da classificatória na Ásia.

Já a Nova Zelândia, vencedora da Oceania, enfrentará a Costa Rica, quarta colocada na Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). As duas duelam pela última vaga no grupo E da Copa do Mundo.

A repescagem intercontinental das eliminatórias para a Copa do Mundo Catar 2022 deverá acontecer nos dias 13 e 14 de junho. O único jogo que ainda enfrenta algumas indecisões é Escócia x Ucrânia, que ainda não tem data marcada.

Como funciona a repescagem?

Trinta e duas seleções participam da Copa do Mundo 2022. Em cada continente há a disputa por um número limitado de vagas que, em alguns casos, pode levar a seleção à repescagem intercontinental.

Essas vagas são divididas de acordo com o número de países de cada continente e a influência que cada um tem no futebol. Na Europa, portanto, são 13 vagas diretas, ou seja, nenhuma seleção participa de repescagem contra outros continentes. O mesmo acontece na África, que tem 5 vagas disponíveis.

Já na Ásia, Oceania, América Central, do Norte e Caribe e América do Sul, a situação é um pouco diferente. Isso ocorre porque alguns países têm direito a jogar a repescagem intercontinental e garantir vaga na Copa do Mundo.

Número de vagas por continente:

Europa: 13 vagas

África: 5 vagas

Ásia: 4,5 vagas

Oceania: 0,5 vagas

América Central e do Norte e Caribe: 3,5 vagas

América do Sul: 4,5 vagas

Depois de disputarem as classificatórias em seus continentes, o 5º colocado da Ásia e o 5º lugar da América do Sul se enfrentam pela última vaga para a Copa do Mundo. Enquanto o vencedor único da Oceania entra direto na repescagem pegando o 4º colocado da Concacaf.

Vale lembrar que é a última vez que essas regras valem. Na Copa do Mundo 2026, 48 países participarão da competição. Ou seja, a regra de repescagem e o número de vagas irá mudar completamente.

Veja quais países ainda brigam por vagas na Copa do Mundo:

Grupo B: País de Gales, Escócia ou Ucrânia.

Grupo D: Peru, Emirados Árabes ou Austrália

Grupo E: Costa Rica ou Nova Zelândia

Confira a tabela de jogos e os horários completos da Copa do Mundo 2022:

FASE DE GRUPOS

21/11 – Segunda (Jogos de estreia)

7h Senegal x Holanda

10h Inglaterra x Irã

13h Catar x Equador

16h Estados Unidos x País de Gales ou Escócia ou Ucrânia

22/11 – Terça

7h Argentina x Arábia Saudita

10h Dinamarca x Tunísia

13h México x Polônia

16h França x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes

23/11 – Quarta

7h Marrocos x Croácia

10h Alemanha x Japão

13h Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

16h Bélgica x Canadá

24/11 – Quinta

7h Suíça x Camarões

10h Uruguai x Coreia do Sul

13h Portugal x Gana

16h Brasil x Sérvia

25/11 – Sexta

7h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Irã

10h Catar x Senegal

13h Holanda x Equador

16h Inglaterra x Estados Unidos

26/11 – Sábado

7h Tunísia x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes

10h Polônia x Arábia Saudita

13h França x Dinamarca

16h Argentina x México

27/11 – Domingo

7h Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

10h Bélgica x Marrocos

13h Croácia x Canadá

16h Espanha x Alemanha

28/11 – Segunda

7h Camarões x Sérvia

10h Coreia do Sul x Gana

13h Brasil x Suíça

16h Portugal x Uruguai

29/11 – Terça

12h Holanda x Catar

12h Equador x Senegal

16h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Inglaterra

16h Irã x Estados Unidos

30/11 – Quarta

12h Tunísia x França

12h Peru ou Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca

16h Polônia x Argentina

16h Arábia Saudita x México

01/12 – Quinta

12h Croácia x Bélgica

12h Canadá x Marrocos

16h Japão x Espanha

16h Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

02/12 – Sexta

12h Coreia do Sul x Portugal

12h Gana x Uruguai

16h Camarões x Brasil

16h Sérvia x Suíça

OITAVAS DE FINAL

03/12 – Sábado

12h 1º Grupo A x 2ª Grupo B

16h 1º Grupo C x 2ª Grupo D

04/12 – Domingo

12h 1º grupo D x 2º grupo C

16h 1º grupo B x 2º grupo A

05/12 – Segunda

16h 1º grupo G x 2° grupo H

06/12 – Terça

12h 1º grupo F x 2º grupo E

16h 1º grupo H x 2º grupo G

QUARTAS DE FINAL

09/12 – Sábado

12h jogos a definir

16h jogos a definir

10/12 – Domingo

12h jogos a definir

16h jogos a definir

SEMIFINAL

13/12 – Terça

16h jogos a definir

14/12 – Quarta

16h jogos a definir

DECISÃO DO TERCEIRO LUGAR

17/12 – Sábado

12h jogos a definir

FINAL

18/12 – Domingo

12h jogos a definir